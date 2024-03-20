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Промоутер назвав умову, за якої відбудеться бій-реванш Канело - Мунгуя

Сьогодні 13:02 129 0
Промоутер назвав умову, за якої відбудеться бій-реванш Канело - Мунгуя
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - Boxing Scene.

В угоді щодо бою між абсолютним чемпіоном світу в другій середній вазі Саулем Канело Альваресом (60-2-2, 39 KO) та Хайме Мунгуєю (43-0, 34 KO) існує умова про реванш.

Про це заявив співпромоутер Мунгуї Фернандо Бельтран.

"Я дав слово Едді Рейносо і сказав йому, що не буду ускладнювати переговори. Я був джентльменом. Ми дали один одному слово, і ось ми тут. І Мунгуя, і Golden Boy довіряли мені під час переговорів. Як тільки ми з Едді поговорили, бій було легко організувати - з двома мексиканцями легко мати справу. Реванш – єдиний пункт в контракті, який буде доступний тільки в разі перемоги Хайме або якщо буде нічия.

Ми не говорили іншого, на відміну від деяких інших людей. Ми з повагою ставилися до Канело. Це причина, чому ми зараз перед ним. Хайме має всі повноваження, щоб вийти на ринг з Альваресом. Це буде сенсаційний бій, і вони покажуть все на що здатні. Бій, безумовно, розділить мексиканську фан-базу, тому що багато людей люблять Канело. Але в нього є і ненависники, і ці ненависники, ймовірно, люблять нас", – заявив Бельтран.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні. Хайме нокаутував Джона Райдера в 9 раунді.

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