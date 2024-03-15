Стало відомо оновлений рейтинг The Ring

Чжан Чжилей утратив одну позицію

Джерело - The Ring.

Журнал The Ring оновив свій список топ-10 найкращих надважковаговиків світу.

Зазначимо, що діючим володарем титулу The Ring є український чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (21-0, 14 КО).

На першій сходинці лишився майбутній суперник українця Тайсон Фʼюрі (34-0-1, 24 КО), друге місце посідає Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО). А Чжан Чжилей (26-2-1, 21 KO) опустився з 3-го на 4-те місце.

Топ-10 надважковаговиків від The Ring

Володар титулу - Олександр Усик

1. Тайсон Ф'юрі

2. Ентоні Джошуа

3. Джозеф Паркер

4. Чжан Чжилей

5. Філіп Хргович

6. Френк Санчес

7. Джаред Андерсон

8. Джо Джойс

9. Деонтей Вайлдер

10. Агіт Кабаєл

Нагадаємо, Усик поділився очікуваннями від бою 18 травня та можливими сценаріями розвитку подій у разі відмови свого суперника, британця Ф’юрі вийти у ринг.

Раніше легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Джошуа.