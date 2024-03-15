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Усик: Не важливо, хто буде суперником

Він поділився очікуваннями від бою 18 травня
Сьогодні 00:22 82 0
Усик: Не важливо, хто буде суперником
#Олександр Усик

Джерело - Boxing-social.com.

Український боксер Олександр Усик поділився очікуваннями від бою 18 травня та можливими сценаріями розвитку подій у разі відмови свого суперника, британця Тайсона Ф’юрі вийти у ринг.

Про це він розповів під час ексклюзивного інтерв'ю для Boxing-social.com.

"Обов’язково буду битися 18 травня, мої тренування не будуть змарновані. Але я дуже радий, що Тайсон швидко відновився після травми і вже повернувся до тренувань. Я маю битися за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі.

Не важливо, хто буде суперником. Так сталося, що Тайсон Ф’юрі стоїть на моєму шляху до звання абсолютного чемпіона. Але якщо він не захоче битися і вирішить відмовитися від свого пояса, то я з радістю буду битися за нього з тим, кого WBC вибере претендентом", - заявив український чемпіон.

Нагадаємо, легендарний боксер Леннокс Льюїс назвав фаворита бою Усик - Ф’юрі та прокоментував перемогу Ентоні Джошуа.

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