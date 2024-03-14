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Сосновський розкритикував суддівство після провалу збірної на турнірі

Виправити ситуацію можна буде на турнірі у Таїланді
Сьогодні 22:34 105 0
Сосновський розкритикував суддівство після провалу збірної на турнірі
#Збірна України з боксу, #Сосновський, #Олімпійські ігри-2024

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що суддівство зіграло свою роль у невдалому виступі збірної на турнірі в італійському Бусто-Арсіціо.

Про це фахівець сказав в інтерв’ю Чемпіону.

“Суддівство, звісно, зіграло свою роль, про це говорю не лише я, а й представники інших країн. Олімпійський комітет критикував за суддівство та ставив під питання перебування боксу в ОІ й надалі його ставлять. На Євроіграх було незрозуміле суддівство, тобто наперед визначали переможців і складається враження, не лише у мене, але й в інших людей при боксі, що ми не розбираємося у цьому виді спорту взагалі “ , - заявив тренер.

Нагадаємо, жоден український боксер не зміг здобути олімпійську ліцензію на минулому турнірі.

Зазначимо, ще одна спроба вибороти ліцензії на Олімпіаду в українських боксерів буде наприкінці травня, коли пройде ліцензійний турнір у Таїланді.

Нагадаємо, Сосновський звинуватив віцепрезидента ІBA Володимира Продивуса в розвалі українського боксу.

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