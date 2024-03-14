Сосновський розкритикував суддівство після провалу збірної на турнірі

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський вважає, що суддівство зіграло свою роль у невдалому виступі збірної на турнірі в італійському Бусто-Арсіціо.
Про це фахівець сказав в інтерв’ю Чемпіону.
“Суддівство, звісно, зіграло свою роль, про це говорю не лише я, а й представники інших країн. Олімпійський комітет критикував за суддівство та ставив під питання перебування боксу в ОІ й надалі його ставлять. На Євроіграх було незрозуміле суддівство, тобто наперед визначали переможців і складається враження, не лише у мене, але й в інших людей при боксі, що ми не розбираємося у цьому виді спорту взагалі “ , - заявив тренер.
Нагадаємо, жоден український боксер не зміг здобути олімпійську ліцензію на минулому турнірі.
Зазначимо, ще одна спроба вибороти ліцензії на Олімпіаду в українських боксерів буде наприкінці травня, коли пройде ліцензійний турнір у Таїланді.
Нагадаємо, Сосновський звинуватив віцепрезидента ІBA Володимира Продивуса в розвалі українського боксу.