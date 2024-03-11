Джерело - Чемпіон.

В італійському місті Бусто-Арсіціо відбувся пройшов перший світовий кваліфікаційний турнір до Олімпіади 2024 в Парижі.

Жоден український боксер не зміг здобути олімпійську ліцензію. В останній день змагань Анастасія Черноколенко претендувала на перемогу у ваговій категорії до 66 кілограм, але у чвертьфіналі поступилася представниці Тайваню Чень Ньянь Чин.

Загалом на турнірі в Бусто-Арсіціо розіграли 49 ліцензій: 21 - серед чоловіків і 28 серед жінок. Ще одна спроба пробитися на Олімпіаду в українських боксерів буде наприкінці травня, коли пройде наступний ліцензійний турнір.

Днями Андрій Твердохліб та Соломія Романчук з’ясували, що до олімпійського кваліфікаційного турніру збірна України готувалася в одному залі з росіянами. Втім, згодом віцепрезидент Федерації боксу України Олександр Манчак заперечив одночасне перебування українських та російських спортсменів у одному місці.