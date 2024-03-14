Франклін: Джошуа зробив те, що мав зробити - переміг нокаутом

Джерело - World Boxing News.

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (22-2, 14 КО) вважає, що перемога Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над Френсісом Нганну (0-2) закономірна, оскільки бокс відрізняється від ММА, і у британця більше досвіду.

Про це повідомляє World Boxing News.

"Бокс відрізняється від ММА. У боксі потрібно мати навички, а займатися боксом – ціле мистецтво. Ось чому бійці починають освоювати свої навички як любителі, перш ніж стати професіоналами. Нганну має серце бійця, але Джошуа просто перевершив його. Зрештою Джошуа зробив те, що мав зробити, а саме нокаутом. Він продемонстрував свою міць і досвід рингу", - сказав Франклін.

Нагадаємо, нещодавно Джошуа брутально розібрався з Нганну на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після перемоги промоутер британця Едді Гірн заявив, що свій наступний бій Ей Джей проведе проти переможця бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі.