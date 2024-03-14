Головне
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном
Вчора 23:29 13215
Інтер Маямі з Кривцовим обіграв Нашвілл у 1/8 Кубку чемпіонів КОНКАКАФ
Сьогодні 08:57 240
Бенфіка Труніба зіграє з Рейнджерс, Рома - з Брайтоном: розклад матчів Ліги Європи
Сьогодні 07:16 309
Визначились усі учасники чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:06 531
Атлетико у серії пенальті здолав Інтер в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:43 504
Боруссія переграла ПСВ в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:56 360
Сосновський: Сильної команди в нас немає, лише окремі боксери
Вчора 20:17 521
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Вчора 18:56 3490
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Вчора 17:39 830
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Вчора 17:15 1293
Прямі трансляції

Франклін: Джошуа зробив те, що мав зробити - переміг нокаутом

Сьогодні 09:41 119 0
Франклін: Джошуа зробив те, що мав зробити - переміг нокаутом
#Ентоні Джошуа, #Франсіс Нганну, #Джермейн Франклін

Джерело - World Boxing News.

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (22-2, 14 КО) вважає, що перемога Ентоні Джошуа (28-3, 25 КО) над Френсісом Нганну (0-2) закономірна, оскільки бокс відрізняється від ММА, і у британця більше досвіду.

Про це повідомляє World Boxing News.

"Бокс відрізняється від ММА. У боксі потрібно мати навички, а займатися боксом – ціле мистецтво. Ось чому бійці починають освоювати свої навички як любителі, перш ніж стати професіоналами.

Нганну має серце бійця, але Джошуа просто перевершив його. Зрештою Джошуа зробив те, що мав зробити, а саме нокаутом. Він продемонстрував свою міць і досвід рингу", - сказав Франклін.

Нагадаємо, нещодавно Джошуа брутально розібрався з Нганну на вечорі боксу в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). Після перемоги промоутер британця Едді Гірн заявив, що свій наступний бій Ей Джей проведе проти переможця бою Олександр Усик - Тайсон Ф'юрі.

Коментарі ()
Популярне зараз
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 24383
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею Збірна України проведе контрольний матч з Польщею 3490
Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном Гол Забарного допоміг Борнмуту зробити неймовірний камбек у грі з Лутоном 13215
Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн Ліга чемпіонів-2023/24: календар, розклад, турнірна таблиця, результати - онлайн 20350
Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 Збірна України поступилася Естонії у відборі ЧС-2025 5226 1
Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 Я волію, щоб вони не приїжджали: мер Парижа - про участь росіян в Олімпіаді-2024 12645 1
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 64197 1
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 158268
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнився б 51 37428
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 337248 9
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25480
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165339 1