Франклін кинув виклик Дюбуа

Джерело - Чемпіон.
Американський надважковаговик Джермейн Франклін (22-2, 14 КО) викликав на бій британця Даніеля Дюбуа (20-2, 19 KO).
Про це він повідомив у Twitter.
"Влаштуймо це, Даніелю Дюбуа", - написав Франклін.
Let’s get it on #danieldubois #fyp pic.twitter.com/X8q1ycvUmP— Jermaine Franklin Jr (Official Pg) (@JermaineFrankl6) March 12, 2024
У попередньому поєдинку Франклін (липень 2023 року) переміг одностайним рішенням суддів Ісаака Муньоса Гуттьєреса.
Нагадаємо, Дюбуа свій останній бій провів 23 грудня, коли здобув дострокову перемогу над американцем Джарреллом Міллером (26-1-1, 22 КО). Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.
Раніше Даніель був зацікавлений в поєдинку проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича.