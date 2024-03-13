Франклін кинув виклик Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (22-2, 14 КО) викликав на бій британця Даніеля Дюбуа (20-2, 19 KO).

Про це він повідомив у Twitter.

"Влаштуймо це, Даніелю Дюбуа", - написав Франклін.

У попередньому поєдинку Франклін (липень 2023 року) переміг одностайним рішенням суддів Ісаака Муньоса Гуттьєреса.

Нагадаємо, Дюбуа свій останній бій провів 23 грудня, коли здобув дострокову перемогу над американцем Джарреллом Міллером (26-1-1, 22 КО). Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.

Раніше Даніель був зацікавлений в поєдинку проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича.