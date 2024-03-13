Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 11181 2
Збірна України проведе контрольний матч з Польщею
Сьогодні 18:56 100
Мудрик закриває рота скептикам, Циганков дарує надію збірній: як там наші зіграли
Сьогодні 17:39 222
Букмекери назвали фаворитку матчу Костюк проти росіянки Потапової у чвертьфіналі Індіан Веллса
Сьогодні 17:15 265
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо
Сьогодні 14:53 19310
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 14:44 325
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 344
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 35059
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 483
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 742
Прямі трансляції

Франклін кинув виклик Дюбуа

Сьогодні 18:17 102 0
Франклін кинув виклик Дюбуа
#Джермейн Франклін, #Даніель Дюбуа

Джерело - Чемпіон.

Американський надважковаговик Джермейн Франклін (22-2, 14 КО) викликав на бій британця Даніеля Дюбуа (20-2, 19 KO).

Про це він повідомив у Twitter.

"Влаштуймо це, Даніелю Дюбуа", - написав Франклін.

У попередньому поєдинку Франклін (липень 2023 року) переміг одностайним рішенням суддів Ісаака Муньоса Гуттьєреса.

Нагадаємо, Дюбуа свій останній бій провів 23 грудня, коли здобув дострокову перемогу над американцем Джарреллом Міллером (26-1-1, 22 КО). Рефері зупинив бій за 10 секунд до кінця 10-го раунду, який був останнім.

Раніше Даніель був зацікавлений в поєдинку проти обов’язкового претендента на титул IBF Філіпа Хрговича.

Коментарі ()
Популярне зараз
Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) Юнацька збірна України здобула путівку на Євро-2024 (U-17) 9508
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 35059
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16673
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 11181 2
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 12278
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 19310
Рекомендуємо
Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Хто з українських клубів грав в єврокубках у січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 25465
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135813 1
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 165314 1
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати: останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 50871
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 29905
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 39289