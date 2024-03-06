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Канело може провести наступний поєдинок у травні

Сьогодні 08:59 109 0
Канело може провести наступний поєдинок у травні
Фото: Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Хайме Мунгуя

Джерело - ESPN.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) може провести бій проти володаря титулу WBC Silver Хайме Мунгуї (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє ESPN.

Мексиканський боксер може возз'єднатися з промоутерською компанією PBC, з якою раніше припинив співпрацю.

Канело обговорював повернення на стрімінговий сервіс DAZN, однак переговори зайшли в глухий кут.

Поєдинок Канело - Мунгуя може відбутися 4 травня у Лас-Вегасі, США.

Нагадаємо, Сауль Альварес планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Канело здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.

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