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Визначився наступний суперник Канело

Сьогодні 11:48 108 0
Визначився наступний суперник Канело
Фото - Getty Images
#Сауль Канело Альварес, #Мунгія

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (60-2-2, 39 КО) може провести бій проти володаря WBC Silver Хайме Мунгуя (43-0, 34 KO).

Про це повідомляє інсайдер Сальвадор Родрігес.

Бій організують за участі промоутерської компанії PBC, транслюватимуть на Amazon Prime. Поєдинок може відбутися 4 травня у Лас-Вегасі.

Раніше повідомлялося, що Альварес розірвав контракт із PBC, з якою мав угоду на три бої.

Нагадаємо, Канело планував провести бій проти володаря титулу WBC в середньому дивізіоні Джермалла Чарло, однак мексиканець не зміг домовитися з промоутерами. У вересні Альверес здобув перемогу над братом-близнюком Чарло - Джермеллом.

Свій останній поєдинок Мунгуя провів у січні, в якому нокаутував Джона Райдера.

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