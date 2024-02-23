Український боксер розкрив деталі бою за титул тимчасового чемпіона WBC

Джерело - Boxing Scene.

Бій за титул тимчасового чемпіона WBC між колишнім чемпіоном світу Олександром Гвоздиком (20-1, 16 КО) та Давидом Бенавідесом (28-0, 24 KO) відбудеться влітку.

Про це український боксер розповів порталу Boxing Scene.

"Як кажуть, немає диму без вогню. Вони зробили пропозицію, я сказав "так" і тепер починаю працювати над цим. Я мало що можу вам сказати, це почалося лише вчора. Я відразу сказав "так", і на цьому поки що все. Мій тренер підійшов до мене і розповів про цей бій, я вважаю, що він приголомшливий. Саме тому я повернувся до боксу, щоб битися на найвищому рівні.

Я хочу знову стати чемпіоном, і боротися за статус обов’язкового претендента – чудово, коли це буде за всі чотири пояси. Це чудово. Я припускаю, що це буде платний перегляд, Давід є одним із найгучніших імен. Для мене це не могло бути кращим. Наскільки я знаю, бій буде у червні чи липні. Я не розумію, чому вони зробили мені пропозицію, якщо збираються битися з Канело. Це не має сенсу, Канело битиметься у травні, ми будемо боксувати у червні чи липні.

Бенавідес – великий боєць, він, як і раніше, буде дуже популярний у напівважкій вазі. Люди недаремно називають його "Monster Bandera". У другій середній вазі він був величезним, але навіть у напівважкому дивізіоні він буде більше за мене. Це буде дуже важкий бій і дуже важкий виклик", - сказав Гвоздик.

Напередодні Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

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