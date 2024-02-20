Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC

WBС опублікувала оновлений рейтинг

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в оновленому рейтингу боксерів напівважкої ваги.

Про це повідомляє пресслужба всесвітньої боксерської ради (WBC).

Очолює рейтинг Джошуа Буатсі. Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Артур Бетербієв, він здобув цей пояс у жовтні 2019 року, нокаутувавши Гвоздика.

Українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі:

1. Джошуа Буатсі

2. Олександр Гвоздик

3. Ентоні Ярд

4. Каллум Сміт

5. Альберт Рамірес

6. Ден Азіз

7. Річард Рівера

8. Робін Краснікі

9. Ахмед Ельбіалі

10. Конор Воллес

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