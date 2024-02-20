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Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC

WBС опублікувала оновлений рейтинг
Сьогодні 21:11 74 0
Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC
#Олександр Гвоздик

Джерело - Tribuna.com.

Колишній чемпіон Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в оновленому рейтингу боксерів напівважкої ваги.

Про це повідомляє пресслужба всесвітньої боксерської ради (WBC).

Очолює рейтинг Джошуа Буатсі. Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Артур Бетербієв, він здобув цей пояс у жовтні 2019 року, нокаутувавши Гвоздика.

Українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

Рейтинг WBC у напівважкій вазі:

  • 1. Джошуа Буатсі
  • 2. Олександр Гвоздик
  • 3. Ентоні Ярд
  • 4. Каллум Сміт
  • 5. Альберт Рамірес
  • 6. Ден Азіз
  • 7. Річард Рівера
  • 8. Робін Краснікі
  • 9. Ахмед Ельбіалі
  • 10. Конор Воллес

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