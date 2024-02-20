Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC

Джерело - Tribuna.com.
Колишній чемпіон Олександр Гвоздик піднявся на друге місце в оновленому рейтингу боксерів напівважкої ваги.
Про це повідомляє пресслужба всесвітньої боксерської ради (WBC).
Очолює рейтинг Джошуа Буатсі. Чемпіонським титулом у цьому дивізіоні володіє росіянин Артур Бетербієв, він здобув цей пояс у жовтні 2019 року, нокаутувавши Гвоздика.
Українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.
Рейтинг WBC у напівважкій вазі:
- 1. Джошуа Буатсі
- 2. Олександр Гвоздик
- 3. Ентоні Ярд
- 4. Каллум Сміт
- 5. Альберт Рамірес
- 6. Ден Азіз
- 7. Річард Рівера
- 8. Робін Краснікі
- 9. Ахмед Ельбіалі
- 10. Конор Воллес
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