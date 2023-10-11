Гвоздик покращив позицію у рейтингу IBF

Оновлений рейтинг IBF

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила новий рейтинг боксерів у напівважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик увійшов до десятки найкращих боксерів організації та посідає 7-му позицію. Лідирує в рейтингу німець Міхаель Айферт, а чемпіоном є Артур Бєтєрбієв.

Рейтинг IBF у напівважкій вазі

1. Міхаель Айферт

2. –

3. Джошуа Буатсі

4. Ден Азіз

5. Алі Ізмайлов

6. Джером Пампелон

7. Олександр Гвоздик

8. Ентоні Ярд

9. Ліндон Артур

10. Каллум Сміт

Нагадаємо, Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло.