Гвоздик покращив позицію у рейтингу IBF

Джерело - ibf-usba-boxing.com.
Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила новий рейтинг боксерів у напівважкому дивізіоні.
Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик увійшов до десятки найкращих боксерів організації та посідає 7-му позицію. Лідирує в рейтингу німець Міхаель Айферт, а чемпіоном є Артур Бєтєрбієв.
Рейтинг IBF у напівважкій вазі
1. Міхаель Айферт
2. –
3. Джошуа Буатсі
4. Ден Азіз
5. Алі Ізмайлов
6. Джером Пампелон
7. Олександр Гвоздик
8. Ентоні Ярд
9. Ліндон Артур
10. Каллум Сміт
Нагадаємо, Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло.