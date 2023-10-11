Головне
УЄФА передумала допускати збірні росії U-17 до міжнародних змагань
10.10.2023 15:55 578
Український тренер очолив Шериф
Вчора 22:10 418
Збірна України зіграла внічию із Сербією у кваліфікації на чемпіонат світу
Вчора 20:44 611
Ярмоленка прооперували у Барселоні
Вчора 19:10 481
Цуренко переграла Векич у другому колі турніру в Чженчжоу
Вчора 18:57 409
Збірна України прийме Італію у Леверкузені
Вчора 18:31 542
Визначилися арбітри на матч Україна - Північна Македонія
Вчора 14:18 590
Українець s1mple - найкращий гравець в історії CS:GO за версією HLTV
Вчора 13:47 336
Євро-2024: які призові може заробити збірна України
Вчора 11:42 416
Прометей програв Бешикташу в 2 турі Єврокубка
10.10.2023 21:54 595
Прямі трансляції

Гвоздик покращив позицію у рейтингу IBF

Оновлений рейтинг IBF
Вчора 23:40 199 0
Гвоздик покращив позицію у рейтингу IBF
#IBF, #Олександр Гвоздик

Джерело - ibf-usba-boxing.com.

Міжнародна боксерська федерація (IBF) оприлюднила новий рейтинг боксерів у напівважкому дивізіоні.

Колишній чемпіон світу за версією WBC Олександр Гвоздик увійшов до десятки найкращих боксерів організації та посідає 7-му позицію. Лідирує в рейтингу німець Міхаель Айферт, а чемпіоном є Артур Бєтєрбієв.

Рейтинг IBF у напівважкій вазі

1. Міхаель Айферт
2. –
3. Джошуа Буатсі
4. Ден Азіз
5. Алі Ізмайлов
6. Джером Пампелон
7. Олександр Гвоздик
8. Ентоні Ярд
9. Ліндон Артур
10. Каллум Сміт

Нагадаємо, Гвоздик нокаутував Родрігеса в андеркарді бою Канело - Чарло.

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 26994
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 17542
Металіст - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга Металіст - Прикарпаття - онлайн-трансляція LIVE - Перша ліга 974
Поєдинок Ф'юрі - Нганну буде розрахований на 10 раундів Поєдинок Ф'юрі - Нганну буде розрахований на 10 раундів 777
Нідерланди - Франція: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024 Нідерланди - Франція: де дивитися матч кваліфікації Євро-2024 816
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 20675
Рекомендуємо
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 36125
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 89890 1
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 57103
Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 42347 1
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 20251 7
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154508 7