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4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році

Сьогодні 15:11 11624 0
4 чемпіонські пояси Усика та Далакяна: чого очікувати Україні у 2024 році

Джерело - Чемпіон.

До повномасштабної війни

За підсумками 2020 року тільки один українець мав пояс чемпіона світу з професійного боксу - Артем Далакян володів титулом WBA у флайвейті. За підсумками 2021 року в нас уже було 4 титули. Основна заслуга в цьому Олександра Усика, який 25 вересня 2021 року на Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні впевнено переміг британця Ентоні Джошуа за підсумками 12 раундів і завоював відразу три чемпіонських титули в хевівейті - WBA Super, IBF, WBO.  І Артема Далакяна, який 20 листопада 2021 року провів у Києві успішний захист свого титулу WBA у флайвейті проти панамця Луїса Консепьсона.

Після початку повномасштабної війни

2022 рік вийшов не дуже врожайним на чемпіонські бої українців. Але нашим боксерам вдалося завершити його з аналогічними 4-ма чемпіонськими поясами, що, враховуючи суворі реалії, вже можна вважати неабияким досягненням. Цей результат забезпечив Олександр Усик, який 20 серпня в Саудівської Аравії у матчі-реванші проти Джошуа зумів удруге перемогти британського ексчемпіона світу та відстояти 3 чемпіонські титули в хевівейті. 26 серпня 2023 році у Вроцлаві Усик провів наступний успішний захист титулу проти ще одного темношкірого британця Даніеля Дюбуа і відтак лишив три важливі чемпіонські пояси для України 

Артем Далакян у 2022 році на ринг не виходив і свій наступний успішний захист титулу WBA провів 28 січня 2023 року в Лондоні проти представника Коста-Рики Давида Хіменеса, якого переміг за підсумками 12 раундів суддівським рішенням.

Сподівання на 2024-й

Вже в перші місяці 2024 року обидва наші чемпіони вийдуть у ринг. Їхні поєдинки відбудуться в Азії. 23 січня в Осаці Артем Далакян захищатиме свій титул у бою проти місцевого боксера Сеїго Акуї й це буде його перший бій в Японії. 36-річний українець завоював титул WBA в США 24 лютого 2018 року і це буде вже сьомий захист титулу для нього.  

Чемпіону світу за версіями WBA, IBF і WBO Олександру Усику, щоб завоювати останній у хевівейті титул WBC, який зараз належить Тайсону Ф’юрі, доведеться 17 лютого вийти в ринг проти поки ще непереможного британця. Мегафайт відбудеться в столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді. Додамо, що в контракті на бій є пункт про обов’язковий матч-реванш, тож, можливо, нас очікує не один бій українця з британцем. Додає оптимізму статистика виступів Усика з представниками Великобританії. Олександр 5 разів виходив на ринг проти представників Туманного Альбіону і виграв усі 5 поєдинків. Жертвами українця стали Даніель Дюбуа, Ентоні Джошуа (двічі), Дерек Чісора та Тоні Белью.   

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Схоже, ще один шанс завоювати чемпіонський титул буде мати боксер з українським корінням Василь Ломаченко. Уродженець Білгород-Дністровського у квітні в Австралії проведе бій зі ще одним ексчемпіоном світу, місцевим боксером Джорджем Камбососом, на кону якого буде стояти вакантний титул IBF. На момент бою Ломаченко виповниться 36 років, у такому віці кожен поєдинок як останній, а свій останній бій Ломаченко, як відомо, програв американцю Девіну Хейні. 

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Можливо, у 2024 році нарешті випаде щасливий квиток Денису Берінчику. Українець у рейтингу WBO посідає друге місце, а на першому знаходиться Ломаченко, який буде битися за титул IBF. Титул WBO зараз вакантний, тож не виключено, що Берінчик у титульному бої зустрінеться з 3 номером рейтингу мексиканцем Ісааком Крусом. 

В топ-10 українських боксерів-професіоналів також входять Сергій Дерев’янченко, Арнольд Хегай, ексчемпіон світу Олександр Гвоздик, Карен Чухаджян, Сергій Богачук та Петро Іванов. Але, будьмо відверті, тільки при дуже сприятливих обставинах хтось із них може у 2024 році поборотися за звання чемпіона світу. А значить, третій рік поспіль локомотивом цього процесу доведеться бути Олександру Усику. Як свого часу протягом більш ніж десятиріччя цю місію здійснювали брати Клички.

Усі українці-чемпіони світу з боксу

2023 рік - 4 чемпіонських пояси

  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).

2022 рік - 4 чемпіонських пояси

  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).
  • 2021 - 4 чемпіонських пояси
  • 3 - Олександр Усик (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).
  • 2020 - 1 пояс
  • Артем Далакян (флайвейт, WBA).
  • 2019 - 4 пояси
  • 3 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBC, WBO);
  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).
  • 2018 - 8 поясів
  • 4 - Олександр Усик (крузервейт, WBC, WBA Super, IBF, WBO);
  • 2 - Василь Ломаченко (лайтвейт, WBA Super, WBO);
  • 1 - Олександр Гвоздик (лайтхевівейт, WBC);
  • 1 - Артем Далакян (флайвейт, WBA).
  • 2017 - 2 пояси
  • 1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);
  • 1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).
  • 2016 -  2 пояси
  • 1 - Олександр Усик (крузервейт, WBO);
  • 1 - Василь Ломаченко (суперфезервейт, WBO).
  • 2015 - 2 пояси
  • 1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO);
  • 1 - Віктор Постол, (суперлайтвейт, WBC).
  • 2014 - 4 пояси
  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Василь Ломаченко (фезервейт, WBO).
  • 2013 - 3 пояси
  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO)
  • 2012 - 4 пояси
  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC).
  • 2011 - 5 поясів
  • 3 - Володимир Кличко (хевівейт, WBA Super, IBF, WBO);
  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);
  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).
  • 2010 - 5 поясів
  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);
  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);
  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);
  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).
  • 2009 - 5 поясів
  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);
  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);
  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);
  • 1 - В’ячеслав Сенченко (велтервейт, WBA).
  • 2008 - 6 поясів
  • 2 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF, WBO);
  • 1 - Віталій Кличко (хевівейт, WBC);
  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);
  • 1 - Андрій Котельник (суперлайтвейт, WBA);
  • 1 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).
  • 2007 - 4 пояси
  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);
  • 2 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);
  • 3 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA);
  • 4 - Юрій Нужненко (велтервейт, WBA Interim).
  • 2006 - 3 пояси
  • 1 - Володимир Кличко (хевівейт, IBF);
  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO);
  • 1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA).
  • 2005 - 2 пояси
  • 1 - Cергій Дзінзірук (супервелтервейт, WBO)
  • 1 - Володимир Сидоренко (бантамвейт, WBA)
  • 2004 - 1 пояс
  • 1- Віталій Кличко (хевівейт, WBC)
  • 2003 - 0
  • 2002 - 1 пояс
  • 1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)
  • 2001 - 1 пояс
  • 1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)
  • 2000 - 1 пояс
  • 1- Володимир Кличко (хевівейт, WBO)
  • 1999 - 1 пояс
  • 1- Віталій Кличко (хевівейт, WBO)

Максим Розенко, Чемпіон

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