Гвоздик отримав бій за титул тимчасового чемпіона WBC

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) наступний бій проведе проти Давида Бенавідеса (28-0, 24 KO).

Про це розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

"Вчора оновився рейтинг WBC. Гвоздик уже 2-й. А сьогодні вже є чудова новина. Він битиметься за титул тимчасового чемпіона WBC з Давидом Бенавідесом. Це буде двобій на PPV. Дуже крутий бій. Його дивитиметься весь світ. З тим Бенавідесом, який йде без поразок. Має 28 перемог. І якщо Олександр перемагає, він автоматично стає претендентом на всі чемпіонські пояси.

Гвоздик страшенно радий. Серйозно готується. Дай боже, щоб усе це відбулося. І якщо все буде позитивним, то переможець бою Бетербієв-Бівол стане суперником Олександра", - сказав Ковальчук.