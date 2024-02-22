Головне
Шахтар поступився Марселю та вилетів з Ліги Європи
Сьогодні 00:01 246
Спарта розгромила Галатасарай, Бенфіка з Трубіним пройшла Тулузу: результати раунду плей-оф Ліги Європи
Сьогодні 00:24 549
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було
Вчора 23:58 3075
Блискуча реакція Трубіна врятувала Бенфіку від пропущеного гола в матчі з Тулузою
Вчора 22:01 432
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї
Вчора 18:56 2090
Україна в очікуванні успіху: 5 рецептів перемоги для Шахтаря у протистоянні з Марселем
Вчора 16:04 531
Миколенко отримав пошкодження напередодні матчу з Брайтоном
Вчора 16:01 656
Кроос оголосив про повернення в збірну Німеччини
Вчора 15:52 384
Саладуха презентувала альтернативний проєкт закону про мобілізацію
Вчора 14:53 412
Марсель - Шахтар: букмекери назвали фаворита матчу Ліги Європи
Вчора 13:05 1427
Прямі трансляції

Гвоздик отримав бій за титул тимчасового чемпіона WBC

Микола Ковальчук прокоментував наступний бій Олександра Гвоздика
Вчора 23:30 137 0
Гвоздик отримав бій за титул тимчасового чемпіона WBC
#Олександр Гвоздик

Джерело - vringe.com.

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-1, 16 КО) наступний бій проведе проти Давида Бенавідеса (28-0, 24 KO).

Про це розповів президент WBC Ukraine Микола Ковальчук.

"Вчора оновився рейтинг WBC. Гвоздик уже 2-й. А сьогодні вже є чудова новина. Він битиметься за титул тимчасового чемпіона WBC з Давидом Бенавідесом. Це буде двобій на PPV. Дуже крутий бій. Його дивитиметься весь світ. З тим Бенавідесом, який йде без поразок. Має 28 перемог. І якщо Олександр перемагає, він автоматично стає претендентом на всі чемпіонські пояси.

Гвоздик страшенно радий. Серйозно готується. Дай боже, щоб усе це відбулося. І якщо все буде позитивним, то переможець бою Бетербієв-Бівол стане суперником Олександра", - сказав Ковальчук.

Напередодні Гвоздик піднявся на друге місце в рейтингу WBC.

Нагадаємо, українець повернувся в ринг після майже 4-річної паузи, останній бій він провів у вересні минулого року.

Коментарі ()
Популярне зараз
Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України Сокіл знищив Тризуб у чемпіонаті України 3892 1
﻿Дніпро - Київ Кепіталз - 3:2 Б: огляд матчу чемпіонату України ﻿Дніпро - Київ Кепіталз - 3:2 Б: огляд матчу чемпіонату України 2379
Марсель - Шахтар 3:1. Як це було Марсель - Шахтар 3:1. Як це було 3075
Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає Лунін: Розмов щодо нового контракту з Реалом немає 5215
Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї Визначилась сума призових, яку отримала Світоліна за виступ на турнірі в Дубаї 2090
Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи Марсель - Шахтар: анонс і прогноз матчу раунду плей-оф Ліги Європи 2910
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 21422
34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 34 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 63773
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 116677
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 10495 2
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 336280 9
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 359562 1