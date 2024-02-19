Валлін: Якщо Ф'юрі продемонструє найкращий виступ, то він переможе Усика

Шведський суперважковаговик дав прогноз на бій Ф'юрі - Усик

Джерело - Чемпіон.

Володар титулу WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) зможе перемогти чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF Олександра Усика (21-0, 14 КО).

Про це розповів шведський боксер Отто Валлін (26-2, 14 KO).

"Це буде цікавий бій. Усик - дуже хороший боєць. Очевидно, він двічі у хорошому стилі переміг Джошуа. Тому я думаю, що це буде цікаво, але він трохи замалий для Ф'юрі.

Але якщо Ф'юрі продемонструє свій найкращий виступ, то він переможе. Вважаю, що він повинен використовувати все, що у нього є: фінти, роботу ніг, швидкість, а не просто покладатися на силу", - сказав Валлін.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку, коли Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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