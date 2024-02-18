Президент WBC - про бій Усик - Ф'юрі: 18 травня буде одна з найкращих подій в історії боксу

Маурісіо Сулейман прокоментував перенесення бою Тайсон Ф'юрі - Олександр Усик

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у суперважкій вазі Тайсон Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) буде готовий до бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Це бокс. Таке трапляється, і я впевнений, що тепер це буде ще серйозніший бій. Розчарування, яке довелося пережити їм обом. Скільки жертв, скільки терпіння, скільки вкладено праці, а потім одне розсічення і все відкладається.

Але вони знову у спортзалі. Я розмовляв із Тайсоном кілька днів тому. З ним все гаразд, він готовий продовжувати, і 18 травня буде одна з найкращих подій в історії боксу", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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