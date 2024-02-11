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Промоутер Усика назвав космічні ціни на бій із Ф’юрі

Сьогодні 13:11 413 0
Промоутер Усика назвав космічні ціни на бій із Ф’юрі
#Олександр Красюк, #Олександр Усик

Джерело - sportarena.com.

На бій українського чемпіона світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика (21-0; 14 КО) з британцем Тайсоном Ф’юрі (34-0-1; 24 КО) коштуватиме 200-300 тисяч гривень за квиток.

Про це заявив промоутер українця Олександр Красюк.

"Квитків немає, їх нема де взяти. Я заходив у третю чергу, купив два квитки в платінум, я навіть у даймонді не встиг взяти.

Зараз заходиш на сайти перекупників - 200 тисяч гривень за квиток, 300 тисяч. Вибачаюсь, у ringside - мільйон гривень квиток" - сказав Красюк.

Бій відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення - Ер-Ріяд. Нагадаємо, спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Організатори вирішили, що 17 лютого заміни Ф'юрі на іншого боксера не буде. Хоча раніше були чутки, що Тайсона замінить хорват Філіп Хргович, перший номер рейтингу IBF та обов'язковий претендент за цією версією.

Нагадаємо, що раніше Красюк розповів, скільки отримає Усик за бій з Ф’юрі.

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