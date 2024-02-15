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Воррен: Ф'юрі буде готовий у день бою з Усиком

Френк Воррен прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Сьогодні 11:15 130 0
Воррен: Ф'юрі буде готовий у день бою з Усиком
Фото - Getty Images
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - talksport.com.

Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (34-0-1, 24 КО) здатний перемогти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (21-0; 14 КО).

Про це розповів промоутер британця Френк Воррен.

"Ф'юрі буде готовий у день бою. Рана загоїться. У боксі немає нічого незвичайного, що поєдинки переносяться. Під час спарингу ви б'єте один одного, тому отримуєте травми. На жаль, це сталося з Тайсоном.

Я не сумніваюся, що Тайсон переможе. Він найкращий суперважковаговик на планеті. У своєму останньому бою проти Нганну, Ф'юрі був не в найкращій формі, але він вистояв і переміг", - відзначив Воррен.

Нагадаємо, бій Усик - Ф’юрі відбудеться 18 травня 2024 року. Місце проведення Ер-Ріяд. Спочатку найбільш очікуваний бій 2024 року планувався на 17 лютого, але Тайсон Ф'юрі отримав травму в тренувальному таборі.

Також повідомлялося, що чемпіон світу Ентоні Джошуа (27-3, 24 КО) може стати запасним боксером у випадку коли, Олександр Усик або Тайсон Ф'юрі не зможуть вийти на ринг 18 травня.

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