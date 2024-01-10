Іноуе та Нері домовилися про бій

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у другій легшій вазі Наоя Іноуе (26-0, 23 КО) та обов’язковий претендент на пояс WBC Луїс Нері (35-1, 27 КО) досягнули домовленості щодо бою.

Про це повідомив інсайдер Майк Коппінджер.

Бій має відбутися у травні в Токіо.

У 2018 році мексиканець отримав довічну заборону боксувати на території Японії після поєдинків з бійцем найлегшої ваги Шинсуке Яманакою. Повідомляється, що ця заборона не стане на заваді поєдинку, а Токіо вже остаточно узгоджено як місце проведення бою.

Після першого бою з Яманакою його звинуватили у застосуванні заборонених препаратів, але його було виправдано WBC і Маурісіо Сулейманом, а напередодні другого бою він не вписався в ліміт ваги.

Нагадаємо, Іноуе став абсолютним чемпіоном другої найлегшої ваги.