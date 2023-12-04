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Як два киянина братів Кличків обійшли

Два уродженця Києва були прийняті до Міжнародної зали боксерської слави задовго до Віталія та Володимира
Сьогодні 13:22 6620 1
Як два киянина братів Кличків обійшли

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні Бенні Бассу виповнилося б 120 років. Бені - один з двох уроженців Києва, яких ввели в Міжнародний зал та музей боксерської слави ще до братів Кличків. Його день народження - привід, щоб згадати про цей цікавий факт. 

Два уродженці Києва стали чемпіонами світу ще до ІІ Світової війни - в 20-х роках минулого століття. Бенні Басс і Луї Каплан в дитячому віці зі своїми батьками емігрували з Київської губернії в США і в американському житті реалізували себе на боксерському рингу.

Обидва стали чемпіонами в напівлегкій вазі (до 59 кг, в 2016-2018 роках чемпіоном світу в цій вазі був Василь Ломаченко). Мініатюрний Бенні (зріст 156 см) отримав рінгнейм Маленька риба (Little Fish), а Луї (зріст 157 см) називали Малюк. Каплан здобув 108 перемог (!) на професійному рингу, Бассу судді піднімали руку 157 раз (!).

2 січня 1925 року в Нью-Йорку на знаменитій арені Медісон Сквер Гарден Луї завоював чемпіонський титул (виходив в ринг з 1918 по 1933 рік). У 1926 році Каплан перейшов на категорію вище і був змушений відмовитися від чемпіонського звання. Але досить скоро, а саме 12 вересня 1927 року чемпіоном світу в цій же ваговій категорії став Бенні (професійна боксерська кар'єра тривала з 1919 по 1940 рік). Обидва були прийняті в Зал боксерської слави вже після смерті - Басс в 2002 році, Каплан – в 2003 році. В англомовній Вікіпедії в графі "місце народження" у обох записано - Київ, Україна.

У найближчі 10 років в цьому пантеоні великих напевно зявиться ще два українця. Принаймні, Василь Ломаченко та Олександр Усик мають великі шанси опинитися в цьому пантеоні найкращих. За правилами організації, в неї приймають боксерів, які провели свої останні в професійній боксерській карєрі поєдинки не менше 3 років тому (раніше було не менш ніж 5 років). Віталій і Володимир Кличко це визнання заслужили. Але першопроходцями тут були абсолютно невідомі у нас українські євреї Бенні Басс і Луї Каплан.

Максим Розенко, Чемпіон

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