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Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта

Вчора 23:44 719 0
Берінчик захистив титул WBO International у легкій вазі в бою проти Їгіта
#Денис Берінчик

Джерело - Чемпіон.

Денис Берінчик (18-0-0, 9 КО) захистив титул WBO International у легкій вазі у протистоянні з боксером зі Швеції Ентоні Їгітом (27-4-1, 10 КО).

Досить рівний бій пройшов за невеличкої переваги українського боксера, який потужно провів чемпіонські раунди та здобув перемогу одностайним рішенням суддів - 117:111, 115:113, 116:112.

Бій відбувся в андеркарті головної події вечора - чемпіонського поєдинку між Олександром Усиком і Данієлем Дюбуа.

Наш сайт веде текстовий онлайн боксерського вечора у Вроцлаві. Пряма трансляція Усик-Дюбуа - ТУТ.

Раніше непереможний Василь Чеботарь переміг колумбійця Жоеля Жуліо, Даніель Лапін нокаутував німця Аро Шварца в бою за вакантний пояс IBO Continental у напівважкій вазі, а Федір Черкашин зазнав першої поразки в професіональній кар'єрі. Також Дмитро Митрофанов програв нокаутом у другому раунді британцю Хамзи Шіразу.

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