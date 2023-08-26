Британець нокаутував українця в другому раунді потужним правим боковим

Джерело - Чемпіон.

Українець Дмитро Митрофанов (13-1-1, 6 КО) програв британцю Хамзи Шіразу (18-0-0, 14 КО) у бою за титул WBC Silver, який належав останньому, у середній вазі.

Британець нокаутував українця в другому раунді потужним правим боковим. Поєдинок проходив за тотальної переваги чинного володаря поясу - на початку першого раунду Митрофанов побував у нокдауні, після чого рефері ще двічі відкривав рахунок у першій трихвилинці.

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