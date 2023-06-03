Анбер: Я тричі переглядав бій Ломаченко - Хейні, щоразу Василь був переможцем

Катмен Ломаченка прокоментував поразку в бою з Хейні

Джерело - Pro Box TV.

Василь Ломаченко (17-3, 11 КО) мав перемогти абсолютного чемпіона у легкій вазі Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

Про це розповів його катмен Расс Анбер.

"Я тричі переглядав бій Хейні та Ломаченка, і щоразу Василь був переможцем. Настав час комісіям та санкціонуючим органам змінити спосіб оцінювання поєдинків. Навіть 12-й раунд – єдина причина, чому його не віддали Василю, бо він не був таким активним, як у 10-му та 11-му.

Щоразу я віддаю Ломі вісім раундів проти чотирьох або сім проти п’яти – я не можу знайти 7 раундів, які можна віддати Хейні. Тієї ночі, в Лас-Вегасі, коли оголосили рахунок 116-112, я відчував себе комфортно, бо був упевнений, що це на користь Ломаченка. Потім почув 115–113. Я подумав: "Ми зробили це", але був неправим", - сказав Анбер.

Нагадаємо, Ломаченко поступився Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі внаслідок рішення суддів, яке багато хто вважає несправедливим.

Утім, значна частина українських уболівальників не підтримувала Василя через його сумнівні публікації в соцмережах про московську церкву. А після поєдинку Василь був помічений в обіймах російського боксера.

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