Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, що його стосунки з ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) залишаються дуже теплими.

В інтерв'ю польському виданню Przegląd Sportowy український боксер, зокрема, пояснив, чому не поїхав на останній бій Ломаченка проти американця Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

"Василь майже не розмовляє – загляньмо в його Instagram. Проте в перший же день війни пішов до армії. Якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну.

Однак у нас війна. І багато людей не стільки дратуються, скільки переживають через те, що відбувається. Кожен день є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не виступає проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який вболіває за свою країну. Він її підтримував і підтримуватиме.

Він мій близький друг, якого я люблю і поважаю. У день бою проти Хейні моя дружина святкувала день народження. Їй виповнилося 35, це ювілей. Я готував для неї свято і просто не зміг піти на бій до Василя. Це не означає, що зараз у нас гірші стосунки. Це мій брат", – сказав Усик.