Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю

Джерело - Przegląd Sportowy.
Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, що його стосунки з ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) залишаються дуже теплими.
В інтерв'ю польському виданню Przegląd Sportowy український боксер, зокрема, пояснив, чому не поїхав на останній бій Ломаченка проти американця Девіна Хейні (30-0, 15 КО).
"Василь майже не розмовляє – загляньмо в його Instagram. Проте в перший же день війни пішов до армії. Якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну.
Однак у нас війна. І багато людей не стільки дратуються, скільки переживають через те, що відбувається. Кожен день є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не виступає проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який вболіває за свою країну. Він її підтримував і підтримуватиме.
Він мій близький друг, якого я люблю і поважаю. У день бою проти Хейні моя дружина святкувала день народження. Їй виповнилося 35, це ювілей. Я готував для неї свято і просто не зміг піти на бій до Василя. Це не означає, що зараз у нас гірші стосунки. Це мій брат", – сказав Усик.
Нагадаємо, Ломаченко поступився Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі внаслідок рішення суддів, яке багато хто вважає несправедливим.
Утім, значна частина українських уболівальників не підтримувала Василя через його сумнівні публікації в соцмережах про московську церкву. А після поєдинку Василь був помічений в обіймах російського боксера.
Додамо, що днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.
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