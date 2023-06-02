Головне
2 червня Світоліна зіграє проти росіянки Блінкової у третьому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 10:59 1348 4
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Сьогодні 13:17 190
Денвер здолав Маямі в першому матчі фіналу плей-оф НБА
Сьогодні 08:41 331
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Сьогодні 07:00 501
Карпати оголосили про підписання контракту з Маркевичем
Вчора 21:22 1115
Цуренко вийшла до 3 кола Ролан Гаррос через відмову Девіс
Вчора 21:13 1315 1
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі
Вчора 15:25 1352
Де можна побачити перший контракт Кличка
Вчора 15:15 15552 2
Коли глибину падіння важко уявити
Вчора 14:46 2426
Тудор вирішив залишити Марсель
Вчора 14:39 574
Блоги
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю Андрій Дунець
Сьогодні 13:17 164
Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни
Шевченко та Зінченко відвідали ліцей на Чернігівщині, який зруйнували росіяни Андрій Дунець
Сьогодні 11:48 278
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи
Драма в Донецьку, лебедина пісня Дніпра та невдалий реванш Шахтаря: український слід у подвигах Севільї в Лізі Європи Nastya Bolshakova
Сьогодні 07:00 498
Де можна побачити перший контракт Кличка
Де можна побачити перший контракт Кличка Valeriy Ruchka
Вчора 15:15 15552 2
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків Valeriy Ruchka
Вчора 14:55 3610
Коли глибину падіння важко уявити
Коли глибину падіння важко уявити Максим Розенко
Вчора 14:46 2424
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24
Еліна Світоліна стрімко повертається в еліту: побувала в декретній відпустці, народила доньку, стала амбасадором United24 Андрій Твердохліб
Вчора 10:55 2798 1
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ
88-річний тренер братів Кличків проведе рекордний благодійний бій в підтримку ЗСУ Максим Розенко
31.05.2023 16:27 7669
Український чемпіон світу відмовився тиснути руку іранцю на п'єдесталі - ВІДЕО
Український чемпіон світу відмовився тиснути руку іранцю на п'єдесталі - ВІДЕО Андрій Дунець
31.05.2023 16:22 2225
Фінал Ліги Європи-2022/23 Севілья - Рома в цифрах
Фінал Ліги Європи-2022/23 Севілья - Рома в цифрах Андрій Твердохліб
31.05.2023 12:25 1281
На Закарпатті під час матчу дитячих команд один з батьків ударив 13-річного підлітка
На Закарпатті під час матчу дитячих команд один з батьків ударив 13-річного підлітка Андрій Твердохліб
31.05.2023 10:34 1556
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Андрій Дунець
31.05.2023 09:15 16404
Зеленський, Шевченко та Зінченко могли "засвітити" нову форму збірної України - ФОТО
Зеленський, Шевченко та Зінченко могли "засвітити" нову форму збірної України - ФОТО Андрій Дунець
30.05.2023 22:10 680
Забарний приніс Динамо пристойний бонус за подвиг Борнмута в АПЛ: стала відома сума
Забарний приніс Динамо пристойний бонус за подвиг Борнмута в АПЛ: стала відома сума Андрій Дунець
30.05.2023 21:33 2894
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Андрій Дунець
30.05.2023 16:04 5140 2
Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила
Влада Зінченко: Це був чудовий сезон, протягом якого я майже 5 разів народила Андрій Дунець
30.05.2023 14:09 1433
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО
Шевченко та його старший син завітали до Києва в компанії знаменитого актора - ФОТО Андрій Дунець
30.05.2023 13:32 2632
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос Андрій Твердохліб
30.05.2023 09:58 1997 2
Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью
Кто выйдет из группы Н в отборе на ЧЕ-2024: превью Юрко Юрченко
29.05.2023 20:15 495
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження
Олімпійська чемпіонка Добринська святкує день народження Максим Буйдин
29.05.2023 14:30 2770
Прямі трансляції

Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю

Олександр пояснив, чому не поїхав на останній бій Василя
Сьогодні 13:17 Андрій Дунець 190 0
Усик: Ломаченко – мій близький друг, якого я люблю і поважаю
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Przegląd Sportowy.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) розповів, що його стосунки з ексчемпіоном світу Василем Ломаченком (17-3, 11 КО) залишаються дуже теплими.

В інтерв'ю польському виданню Przegląd Sportowy український боксер, зокрема, пояснив, чому не поїхав на останній бій Ломаченка проти американця Девіна Хейні (30-0, 15 КО).

"Василь майже не розмовляє – загляньмо в його Instagram. Проте в перший же день війни пішов до армії. Якщо він щось не говорить вголос, це не означає, що він проти України. Він за Україну.

Однак у нас війна. І багато людей не стільки дратуються, скільки переживають через те, що відбувається. Кожен день є жертви, хтось гине. І, мабуть, з цієї причини вони сердяться на Василя, що він не виступає проти ворога. В результаті він отримує ненависть. Але хочу сказати, що Василь – українець, який вболіває за свою країну. Він її підтримував і підтримуватиме.

Він мій близький друг, якого я люблю і поважаю. У день бою проти Хейні моя дружина святкувала день народження. Їй виповнилося 35, це ювілей. Я готував для неї свято і просто не зміг піти на бій до Василя. Це не означає, що зараз у нас гірші стосунки. Це мій брат", – сказав Усик.

Нагадаємо, Ломаченко поступився Хейні в бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі внаслідок рішення суддів, яке багато хто вважає несправедливим.

Утім, значна частина українських уболівальників не підтримувала Василя через його сумнівні публікації в соцмережах про московську церкву. А після поєдинку Василь був помічений в обіймах російського боксера.

Додамо, що днями Усик також розповів про плани побити Тайсона Ф'юрі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Де можна побачити перший контракт Кличка Де можна побачити перший контракт Кличка 15552 2
Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором Росіянин Карякін відмовився виступати на КС з шахів під нейтральним прапором 1643 1
Коли глибину падіння важко уявити Коли глибину падіння важко уявити 2426
У ПСЖ підтвердили відхід Мессі У ПСЖ підтвердили відхід Мессі 1352
9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 9 років тому у Києві відкрили музей Кличків 3610
Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його Усик: Збираємо гроші, щоб заплатити Ф’юрі та побити його 5641
Рекомендуємо
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35304 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114168
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 46829
Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського Я не проти повної військової присутності США на території України: правила життя Сергія Стаховського 6904 2
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 12399 2
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 47066 2