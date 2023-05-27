Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО

Василь давно з ним дружить

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко після поразки від американця Девіна Хейні в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі був помічений в обіймах російського боксера Сєрґєя Ковальова.

Відповідні кадри можна побачити на відео промоутерської компанії Top Rank.

Відео

Скріншоти

Слід додати, що Ломаченко давно дружить із Ковальовим. Останній виступив за мир після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але прямо не засудив дії своєї терористичної батьківщини.

Сєрґей сильно обурився поразкою товариша від Хейні й продемонстрував це мемом у своєму інстаграмі, натякнувши на несправедливе суддівство у Лас-Вегасі.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений SERGEI KOVALEV | PRO BOXER (@sergeykrusherkovalev)

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада зважила на спірний результат двобою з американцем і не стала понижувати Ломаченка в рейтингу WBC.

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