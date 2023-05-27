Головне
Світоліна вперше після повернення зіграє у фіналі, у суперницях - росіянка
Сьогодні 09:54 808 1
Збірна Канади зіграє з Латвією, США - з Німеччиною: розклад півфінальних матчів ЧС-2023
Сьогодні 07:08 649
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:56 71445
Тимощук отримав громадянство країни ЄС
Вчора 22:20 4896
Світоліна вийшла у фінал турніру у Страсбурзі
Вчора 20:09 1311 2
Збірна України з фехтування здобула срібло чемпіонату Європи
Вчора 19:27 860
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію
Вчора 18:10 16696
Магучіх відреагувала на ракетний удар росії по Дніпру
Вчора 13:51 1096
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Вчора 13:49 116104
Визначилася заявка збірної України на червневі матчі
Вчора 11:36 2222
Блоги
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 12:15 320
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:24 5309
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:23 4956
Лунін забив феноменальний гол у баскетбольний кошик на тренуванні Реала - ВІДЕО
Лунін забив феноменальний гол у баскетбольний кошик на тренуванні Реала - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 16:34 996
Найкращий матч Моурінью. 19 років тому Порту виграв Лігу чемпіонів
Найкращий матч Моурінью. 19 років тому Порту виграв Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 16:13 3704
П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб
П'ять років тому в Києві Роналду зіграв останній матч за Реал. Усі голи португальця за королівський клуб Valeriy Ruchka
Вчора 16:06 4222
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 16:00 6581
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Андрій Твердохліб
Вчора 13:49 116103
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі
"Мудрик не вміє грати у футбол": соцмережі знищили українця після матчу МЮ – Челсі Андрій Дунець
Вчора 06:30 5276
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця
Мудрик не влучив у ворота МЮ з 11 метрів: відео епічного промаху українця Андрій Дунець
25.05.2023 22:42 47280
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера
Мухаммед Алі проти Сонні Лістона: легендарна битва чи масштабна афера Valeriy Ruchka
25.05.2023 15:16 6677
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів
Стамбульське диво. 18 років тому Ліверпуль виграв у Мілана Лігу чемпіонів Valeriy Ruchka
25.05.2023 15:11 8071
Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі
Американський блогер жорстко розніс Мудрика за висміювання дідуся у спортзалі Андрій Дунець
24.05.2023 20:05 1532
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО
Судаков швидким голом-красенем у ворота Зорі привітав Шахтар із днем народження - ВІДЕО Андрій Дунець
24.05.2023 17:38 1246
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО
Гаряча фанатка Наполі вдруге оголилась на честь чемпіонства улюбленого клубу - ВІДЕО Андрій Дунець
24.05.2023 16:55 12597
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів
28 років тому Клюйверт забив історичний гол у фіналі Ліги чемпіонів Валерій Ручка
24.05.2023 15:54 6069
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО
Воротар Колоса подарував Динамо гол, припустившись жахливої помилки - ВІДЕО Андрій Дунець
24.05.2023 14:29 2268
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги
Циганков заробив рятівний пенальті для Жирони: відео майстерної дії українця в матчі Ла Ліги Андрій Дунець
23.05.2023 22:57 4192
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам
Ребров дав пораду гравцям Барселони, які знялися в ганебному відео з подякою росіянам Андрій Дунець
23.05.2023 22:02 2458
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО
Мудрик змарнував супермомент у матчі з Ман Сіті - українець міг забити перший гол за Челсі - ВІДЕО Андрій Дунець
23.05.2023 19:03 2118
Прямі трансляції

Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО

Василь давно з ним дружить
Сьогодні 12:15 Андрій Дунець 321 0
Ломаченко тепло обійнявся з російським боксером після поразки від Хейні - ВІДЕО
#Василь Ломаченко

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко після поразки від американця Девіна Хейні в бою за титул абсолютного чемпіона світу в легкій вазі був помічений в обіймах російського боксера Сєрґєя Ковальова.

Відповідні кадри можна побачити на відео промоутерської компанії Top Rank.

Відео

Скріншоти

Слід додати, що Ломаченко давно дружить із Ковальовим. Останній виступив за мир після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну, але прямо не засудив дії своєї терористичної батьківщини.

Сєрґей сильно обурився поразкою товариша від Хейні й продемонстрував це мемом у своєму інстаграмі, натякнувши на несправедливе суддівство у Лас-Вегасі.

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений SERGEI KOVALEV | PRO BOXER (@sergeykrusherkovalev)

Нагадаємо, Всесвітня боксерська рада зважила на спірний результат двобою з американцем і не стала понижувати Ломаченка в рейтингу WBC.

"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 8 років тому Дніпро зіграв у фіналі Ліги Європи 4956
Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію Арбітр матчу Дніпро-1 - Ворскла отримав довічну дискваліфікацію 16696
Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя Шалені витівки геніального Пола Гаскойна: англієць святкує 56-річчя 5309
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 71445
24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 24 роки тому Манчестер Юнайтед створив фантастичний камбек у фіналі Ліги чемпіонів 6581
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 116104
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4891
Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 Збірна України переграла Шотландію у плей-оф кваліфікації ЧС-2022 8468
Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа Букмекери впевнені в перемозі Усика над Джошуа 7328
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76772 2
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29859
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280742