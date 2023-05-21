Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко у рівному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні бій за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі (61,2 кг) - 116:112, 115:113, 115:113.

Результат поєдинку викликав чимало суперечок, як серед уболівальників, так і серед колег і фахівців. І якщо думки вболівальників більш-менш розділилися, то більшість фахівціів відзначають, що переміг Ломаченко.

Шакур Стівенсон вважає, що Ломаченка пограбували: "Василь Ломаченко має бути абсолютним чемпіоном світу. Він виграв, він забрав цей бій";

Екс-боєць UFC Джош Томпсон: "Ось чому люди більше не дивляться бокс. Судді віддають перевагу молодому хлопцю, а не тому, хто справді переміг. Саме тому бокс мертвий";

Тренер Тедді Атлас: "Я змирився б із різницею у два очки, але не з рахунком 116-112. Чи зможуть вони проводити повноцінне розслідування у спорті, який сплачує їм зарплату?";

Боксер напівлегкої ваги Ламонт Роуч радий результату, але: "Радий, що Девін переміг. Лома не повинен був битися з американським чемпіоном на території США. Але маємо, що маємо. Якби билися в Україні, Девін програв би одностайним рішенням.

І щоб було зрозуміло, мій рахунок був 115-113 на користь Ломи. Я не злюся на те, що Девін виграв 115-113";

Теренс Кроуфорд: "Чи я здивований результатом? Якщо чесно, так. Девін - мій друг, я вболівав за нього. Але рахунок 116-112... Безумство";

Екс-чемпіон світу та експерт DAZN Серхіо Мора: "У тісному та висококонкурентному бою саме найкращий оповідач зазвичай впливає на думку та оцінки суддів. Сьогодні Лома розповів найкращу історію";

Екс-чемпіон світу Абнер Марес: "Вибачте, зазвичай я не пишу такі твіти. Але Лома заслужив на перемогу";

Промоутер Боб Арум: "Я промоутер, а не суддя, але всі нейтральні фанати наголосили, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Отже, суддівські записки на користь Хейні – потрясіння";

Джордж Камбосос: Дуже близький бій. Ломаченко у пізніх раундах – воїн";

Оскар Де Ла Хойя: "Лома виграв із великим відривом! Той, хто думає, що він не виграв, ніхрена не розуміє в боксі".

Райан Гарсія (пізніше твіт був вилучений): "Це те, що шкодить боксу. Лома мав перемогти. Не розумію. Я був там, Лома завдавав точніших ударів і потужно закінчив бій";

Рой Джонс: "Якщо бути чесним, то думав, що буде нічия. Поєдинок був дуже близьким і Ломаченко виграв чемпіонські раунди. Зазвичай, ці раунди мають більшу цінність, ніж ранні. Але по раундах 6-6 – правильно. Тому пропоную нічию";

Провідний американський аналітик і експерт Майк Коппінгер відзначає роботу суддів у дуже близькому поєдинку: "Девін Хейні зберіг свій титул абсолютного чемпіона в легкій вазі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Відмінна робота суддів у дуже близькому бою. Ви маєте рахувати удари по корпусу. Бій заслуговує на реванш";

Екс-журналіст ESPN Ден Рафаель: "Жодного пограбування не було. Двоє суддів оцінили бій в один раунд. У мене була нічия. Це було близько. 8:4 на користь Хейні – погано, але так поставив лише один із трьох суддів. Його рахунок не змінює результату. Близький бій, але я не сумніваюся в перемозі Хейні".

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