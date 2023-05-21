Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 07:45 6616 11
Гімн України на честь Онопрієнко - її дадько загинув, а батько на фронті
Сьогодні 16:05 27
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
Сьогодні 14:00 837 1
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Сьогодні 13:06 495
Онопрієнко вперше виграла чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях
Сьогодні 12:48 254
Ван Леувен влітку може очолити Шахтар
Сьогодні 10:54 629
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні
Сьогодні 10:24 20080 4
Рух зіграє зі Львовом: розклад матчів УПЛ на 21 травня
Сьогодні 10:10 325
Клімас: Ми подамо апеляцію щодо поразки Ломаченка від Хейні
Сьогодні 09:09 2349 3
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 09:02 52616
Блоги
Гімн України на честь Онопрієнко - її дадько загинув, а батько на фронті
Гімн України на честь Онопрієнко - її дадько загинув, а батько на фронті Андрій Твердохліб
Сьогодні 16:05 18
Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка
Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:43 197
"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні
"Василь переміг – це факт": дружина Усика підтримала Ломаченка після бою з Хейні Андрій Дунець
Сьогодні 15:08 399
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку
У Ломаченка вкрали перемогу: вболівальники Василя обурені результатами поєдинку Nastya Bolshakova
Сьогодні 14:00 827 1
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року
Відео дня: 19-річна Онопрієнко принесла Україні золото ЧЄ - вперше з 2005 року Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:06 491
Ломаченко: я хочу підтримати свою країну та Українську православну церкву
Ломаченко: я хочу підтримати свою країну та Українську православну церкву Андрій Дунець
Сьогодні 09:14 753 1
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО
Поганяла по корту 6-ту ракетку світу: фантастичні розіграші Ангеліни Калініної у фіналі Мастерса в Римі - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 08:54 1193 2
Ломаченко розплакався після поразки від Хейні: з'явилось емоційне відео
Ломаченко розплакався після поразки від Хейні: з'явилось емоційне відео Андрій Дунець
Сьогодні 08:30 4178 2
Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага
Долю бою Ломаченко - Хейні вирішили удари по корпусу, в американця космічна перевага Андрій Твердохліб
Сьогодні 08:19 1586
Ломаченко пробігся на тлі прапора України перед боєм проти Хейні - ВІДЕО
Ломаченко пробігся на тлі прапора України перед боєм проти Хейні - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 06:19 2018
В андеркарті бою Ломаченко - Хейні відбувся найкращий нокаут року - ВІДЕО
В андеркарті бою Ломаченко - Хейні відбувся найкращий нокаут року - ВІДЕО Андрій Дунець
Сьогодні 05:44 2249
Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка
Хейні вальяжно та усміхаючись прибув на бій проти Ломаченка Андрій Дунець
Сьогодні 05:15 835
Ломаченко з упевненим виглядом приїхав на бій проти Хейні
Ломаченко з упевненим виглядом приїхав на бій проти Хейні Андрій Дунець
Сьогодні 05:00 1287
Маліновський оформив шикарний дебютний асист за Марсель - ВІДЕО
Маліновський оформив шикарний дебютний асист за Марсель - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 23:22 1530
Сором дня: гравці Барселони подякували росіянам за підтримку - ВІДЕО
Сором дня: гравці Барселони подякували росіянам за підтримку - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 17:42 1548
Вболівальник вдарив суддю у живіт під час матчу чемпіонату України U-19 - ВІДЕО
Вболівальник вдарив суддю у живіт під час матчу чемпіонату України U-19 - ВІДЕО Андрій Дунець
Вчора 15:47 1010
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний?
Ломаченко: герой спорту чи міський божевільний? Максим Розенко
Вчора 11:53 6859 7
Історичний тріумф: 14 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА
Історичний тріумф: 14 років тому Шахтар виграв Кубок УЄФА Максим Буйдин
Вчора 07:53 5611
Історія дня. У 13 років він боровся з жінками, а зараз став чемпіоном Європи
Історія дня. У 13 років він боровся з жінками, а зараз став чемпіоном Європи Максим Розенко
19.05.2023 18:22 1038
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням
Рексем — справжня голлівудська історія: як Раян Рейнольдс та Роб МакЕлгенні покінчили з 15-річним стражданням Євген Вайлдер
19.05.2023 17:28 3821
Прямі трансляції

Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка

Сьогодні 15:43 Андрій Твердохліб 204 0
Той хто думає, що Лома програв, ніх***а не розуміє в боксі: боксерська спільнота не згідна з поразкою Ломаченка
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Василь Ломаченко у рівному поєдинку програв одноголосним рішенням суддів Девіну Хейні бій за титули IBF, WBA Super, WBC, WBO в легкій вазі (61,2 кг) - 116:112, 115:113, 115:113.

Результат поєдинку викликав чимало суперечок, як серед уболівальників, так і серед колег і фахівців. І якщо думки вболівальників більш-менш розділилися, то більшість фахівціів відзначають, що переміг Ломаченко.

Шакур Стівенсон вважає, що Ломаченка пограбували: "Василь Ломаченко має бути абсолютним чемпіоном світу. Він виграв, він забрав цей бій";

Екс-боєць UFC Джош Томпсон: "Ось чому люди більше не дивляться бокс. Судді віддають перевагу молодому хлопцю, а не тому, хто справді переміг. Саме тому бокс мертвий";

Тренер Тедді Атлас: "Я змирився б із різницею у два очки, але не з рахунком 116-112. Чи зможуть вони проводити повноцінне розслідування у спорті, який сплачує їм зарплату?";

Боксер напівлегкої ваги Ламонт Роуч радий результату, але: "Радий, що Девін переміг. Лома не повинен був битися з американським чемпіоном на території США. Але маємо, що маємо. Якби билися в Україні, Девін програв би одностайним рішенням.

І щоб було зрозуміло, мій рахунок був 115-113 на користь Ломи. Я не злюся на те, що Девін виграв 115-113";

Теренс Кроуфорд: "Чи я здивований результатом? Якщо чесно, так. Девін - мій друг, я вболівав за нього. Але рахунок 116-112... Безумство";

Екс-чемпіон світу та експерт DAZN Серхіо Мора: "У тісному та висококонкурентному бою саме найкращий оповідач зазвичай впливає на думку та оцінки суддів. Сьогодні Лома розповів найкращу історію";

Екс-чемпіон світу Абнер Марес: "Вибачте, зазвичай я не пишу такі твіти. Але Лома заслужив на перемогу";

Промоутер Боб Арум: "Я промоутер, а не суддя, але всі нейтральні фанати наголосили, що це був досить односторонній бій для Ломаченка. Отже, суддівські записки на користь Хейні – потрясіння";

Джордж Камбосос: Дуже близький бій. Ломаченко у пізніх раундах – воїн";

Оскар Де Ла Хойя: "Лома виграв із великим відривом! Той, хто думає, що він не виграв, ніхрена не розуміє в боксі".

Райан Гарсія (пізніше твіт був вилучений): "Це те, що шкодить боксу. Лома мав перемогти. Не розумію. Я був там, Лома завдавав точніших ударів і потужно закінчив бій";

Рой Джонс: "Якщо бути чесним, то думав, що буде нічия. Поєдинок був дуже близьким і Ломаченко виграв чемпіонські раунди. Зазвичай, ці раунди мають більшу цінність, ніж ранні. Але по раундах 6-6 – правильно. Тому пропоную нічию";

Провідний американський аналітик і експерт Майк Коппінгер відзначає роботу суддів у дуже близькому поєдинку: "Девін Хейні зберіг свій титул абсолютного чемпіона в легкій вазі одноголосним рішенням суддів з рахунком 116-112, 115-113 та 115-113. Відмінна робота суддів у дуже близькому бою. Ви маєте рахувати удари по корпусу. Бій заслуговує на реванш";

Екс-журналіст ESPN Ден Рафаель: "Жодного пограбування не було. Двоє суддів оцінили бій в один раунд. У мене була нічия. Це було близько. 8:4 на користь Хейні – погано, але так поставив лише один із трьох суддів. Його рахунок не змінює результату. Близький бій, але я не сумніваюся в перемозі Хейні".

Подивитися запис бою можна ТУТ, відеоогляд - ТУТ.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE Ломаченко - Хейні: онлайн-трансляція - LIVE 17896
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 15301
Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні Промоутер Усика надав свій прогноз на бій Ломаченко - Хейні 8812 2
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 52616
Ломаченко - Хейні: Як це було Ломаченко - Хейні: Як це було 25719 4
Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні Арум - про поразку Ломаченка: Всі були приголомшені суддівськими записками на користь Хейні 20080 4
Рекомендуємо
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15447 3
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 4856
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 35395
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 23915
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 76395 2
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 86317 3