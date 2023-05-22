Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується

Василь Ломаченко сам винен у тому, що нецікавий публіці в США.

Про це написав Іван Редкач у своєму фейсбуці.

"На жаль, Вася сам винен. Він - чужий тут (мова про США, - ред.), і для багатьох дуже гордовитий. Він навіть не емігрантом для боксу. Він одягнув собі корону і був від усіх як на місяці, ні з ким не спілкується, крім гівно-вусика (Олександр Усик, - ред.) та своєї команди. Замкнений, вразливий, але з его. Усього 17 боїв, а стільки гонору. Зламав його Лопес, тут просто відшліфували (мова про бій з Хейні, - ред.). І менеджер у нього такий, що його бійцю і перемогу віддавати не хочеться. А це вже є факт.

Віра в Бога - це здорово, але хорошою людиною його та його оточуючих це не зробило. Треба бути, а не здаватися. Несправедливо, прикро, але й у вас не всі перемоги були справедливими", - зауважив боксер.