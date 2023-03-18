Усик: Зробив все, щоб бій з Ф’юрі відбувся

Олександр Усик прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) зробив все, щоб відбувся бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам боксер у Twitter.

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"Пункти для узгодження були відправлені Ф’юрі. Термін встановлено. Годинник цокає. Зараз м’яч на боці "Жадібного Пуза". Ми зробили все, що в наших силах, щоб бій відбувся", – сказав Усик.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.