Головне
Динамо мінімально поступилося Зорі в 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:00 1834
Жирона з дублем Циганкова зіграла внічию з Райо Вальєкано: результати 26 туру Ла-Ліги
Сьогодні 21:30 828
Евертон з Миколенком вирвав нічию у Челсі Мудрика: результати 28 туру АПЛ
Сьогодні 21:26 635
Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО
Сьогодні 18:53 2802
Луческу: Можу піти у будь-який момент
Сьогодні 18:08 973
Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО
Сьогодні 18:07 9558
Геррманн-Вік перемогла у спринті Кубка світу у Гольменколлені, українки поза топ-40
Сьогодні 17:19 341
Дніпро-1 переміг Верес у 18 турі УПЛ
Сьогодні 16:56 324
Кривбас у меншості не втримав перемогу над Львовом у 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:57 387
Ворскла та Металіст 1925 не визначили сильнішого в 18 турі УПЛ
Сьогодні 15:38 272
Прямі трансляції

Усик: Зробив все, щоб бій з Ф’юрі відбувся

Сьогодні 22:52 443 0
Олександр Усик прокоментував бій з Тайсоном Ф’юрі
Усик: Зробив все, щоб бій з Ф’юрі відбувся
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO, IBO та IBF в надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 KO) зробив все, щоб відбувся бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів сам боксер у Twitter.

Актуально: Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз

"Пункти для узгодження були відправлені Ф’юрі. Термін встановлено. Годинник цокає.

Зараз м’яч на боці "Жадібного Пуза". Ми зробили все, що в наших силах, щоб бій відбувся", – сказав Усик.

Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

Коментарі ()
Популярне зараз
Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО Циганкова не зупинити: українець оформив дубль у матчі Ла Ліги за Жирону - ВІДЕО 2802
Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів Бах залишиться в історії функціонером, який підтримав терористів 3635
Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця Зимовий кубок ПФЛ: календар змагань, результати матчів, турнірна таблиця 9607
Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз Ф'юрі записав відеозвернення: Усик - боягуз 11745 1
Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО Циганков забив свій другий гол за Жирону в матчі Ла Ліги - ВІДЕО 9558
Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму Мали дати відсіч росіянам ще в 2014-му. Легендарний кікбоксер пригадав події в Криму 16162
Рекомендуємо
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 14874 1
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 671
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 146640 7
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 13117
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 41305
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 239083