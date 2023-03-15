Промоутер Усика пояснив затримку бою з Ф'юрі

Команда Олександра Усика (20-0, 13 КО) готова в будь-який момент підписати контракт на бій з Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.

"У нас все готове. У нас вже кілька тижнів, як усе готово. Залишилося тільки отримати підтвердження Тайсона. А його нема. Це він лише у соцмережах нібито готовий і нібито готується до бою.

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Самі бачите, переговори тепер відбуваються у соцмережах між бійцями. А ми чекаємо на проєкт контракту, адже вже й так витратили стільки місяців на все це", - сказав Красюк.