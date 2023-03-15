Промоутер Усика пояснив затримку бою з Ф'юрі

Джерело - tribuna.com.
Команда Олександра Усика (20-0, 13 КО) готова в будь-який момент підписати контракт на бій з Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).
Про це розповів промоутер українця Олександр Красюк.
"У нас все готове. У нас вже кілька тижнів, як усе готово. Залишилося тільки отримати підтвердження Тайсона. А його нема. Це він лише у соцмережах нібито готовий і нібито готується до бою.
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Самі бачите, переговори тепер відбуваються у соцмережах між бійцями. А ми чекаємо на проєкт контракту, адже вже й так витратили стільки місяців на все це", - сказав Красюк.
Раніше команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.