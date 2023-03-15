Воррен: Бій Ф'юрі - Усик відбудеться, не переживайте

Джерело - Чемпіон.
Бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відбудеться.
Про це заявив промоутер Френк Воррен.
"Я не хочу говорити про терміни - це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Що я ще можу сказати? Це буде, хлопці. От і все. Не переживайте", - сказав Воррен.
Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.