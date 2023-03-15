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Воррен: Бій Ф'юрі - Усик відбудеться, не переживайте

Сьогодні 08:46 343 0
Промоутер не повідомив про терміни проведення поєдинку
Воррен: Бій Ф'юрі - Усик відбудеться, не переживайте
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Френк Воррен

Джерело - Чемпіон.

Бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відбудеться.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Я не хочу говорити про терміни - це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Що я ще можу сказати? Це буде, хлопці. От і все. Не переживайте", - сказав Воррен.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.

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