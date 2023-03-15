Воррен: Бій Ф'юрі - Усик відбудеться, не переживайте

Бій за титул абсолютного чемпіона у надважкій вазі між Олександром Усиком (20-0, 13 КО) та Тайсоном Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) відбудеться.

Про це заявив промоутер Френк Воррен.

"Я не хочу говорити про терміни - це не має значення. Бій відбудеться і крапка. Я оголошую, що бій відбудеться. Що я ще можу сказати? Це буде, хлопці. От і все. Не переживайте", - сказав Воррен.