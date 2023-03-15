Ф’юрі зникне з соцмереж на час підготовки до бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) зникне з соцмереж на час підготовки до бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).
Про це британець заявив у Інстаграмі.
"Як би весело не було останні кілька днів тероризувати Усика та його команду, я вирушу до тренувального табору і повністю зникну із соцмереж, як робив раніше. Нав Саліміан вестиме мою інстаграм-сторінку, щоб тримати вас в курсі моїх тренувань і всього іншого".
Воррен: Бій Ф'юрі - Усик відбудеться, не переживайте
"29 квітня - точно та сама дата, так що побачимося того вечора. Це найбільша подія в історії британського боксу, бій століття. Два непереможених чемпіони світу в хевівейті змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане №1 дивізіону - на кону титул абсолютного чемпіона. Миру, хороших тренувань Усику, і нехай переможе найсильніший", – сказав Ф'юрі.
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Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.
10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.