Ф’юрі зникне з соцмереж на час підготовки до бою з Усиком

Британець розпочав підготовку до бою з Усиком

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) зникне з соцмереж на час підготовки до бою проти чемпіона WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це британець заявив у Інстаграмі.

"Як би весело не було останні кілька днів тероризувати Усика та його команду, я вирушу до тренувального табору і повністю зникну із соцмереж, як робив раніше. Нав Саліміан вестиме мою інстаграм-сторінку, щоб тримати вас в курсі моїх тренувань і всього іншого".

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"29 квітня - точно та сама дата, так що побачимося того вечора. Це найбільша подія в історії британського боксу, бій століття. Два непереможених чемпіони світу в хевівейті змагаються один з одним, щоб дізнатися, хто стане №1 дивізіону - на кону титул абсолютного чемпіона. Миру, хороших тренувань Усику, і нехай переможе найсильніший", – сказав Ф'юрі.

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Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.