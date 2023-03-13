Белью: Усик є єдиним бійцем, який може перемогти Ф’юрі

Колишній чемпіон світу прокоментував майбутній бій Усик - Ф'юрі

Джерело - Boxing News 24.

Чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) зможе перемогти чемпіона WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO).

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью.

"Я назву Олександра переможцем. Я думаю, що він переможе, бо є фантастичним бійцем. Звичайно, Ф’юрі буде занадто великим. Я не брешу. Я думаю, що Усик є єдиним бійцем, який може перемогти Тайсона".

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"Стиль Ф’юрі змінився. Тепер він агресивний панчер. Раніше він був незграбним бійцем-контрпанчером. Тепер він агресивно проводить свої поєдинки й це надає перевагу Усику. Ф’юрі - блискучий боєць. Думаю, що в такій манері він б’ється набагато ефективніше, але такий стиль краще підходить Усику. У ніч бою ми всі побачимо", - сказав Белью.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.