Ф’юрі розпочав підготовку до бою з Усиком

Британець заявив про початок підготовки до бою за титул абсолютного чемпіона світу

Чемпіон WBC в надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розпочав тренувальний табір до бою з володарем титулів WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 KO).

Про це він заявив у Інстаграмі.

"Сьогодні перший день моїх тренувань до бою з Усиком. Мені не потрібно 6 чи 4 місяці, у мене є 6 тижнів і тиждень відпочинку. Готово, щасливих днів. Я збираюся нав’язати свою волю цьому маленькому підлому виродку. Вставайте, хлопці, не можу чекати, щоб правити Британією", - сказав Ф’юрі.

Напередодні команда чемпіона WBA, WBO, IBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) та володаря титулу WBC Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) домовилися про проведення поєдинку.

Учора, 10 березня, чемпіон WBA, WBO, IBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) погодився на пропозицію Тайсона Ф’юрі (33-0-1, 24 KO) розподілити гонорар за бій 70 на 30.