Раян Гарсія анонсував бій у січні

Американський легковаговик Раян Гарсія (23-0, 19 КО) проведе наступний поєдинок у січні 2023 року.

Про це заявив сам боксер.

Суперник поки невідомий.

Раніше була інформація, що Раян Гарсія домовився про бій з Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО) у 2023 році. Але Джервонта згодом оголосив, щоб 7 січня битиметься проти Ектора Луїса Гарсії (16-0, 10 KO).

Востаннє Раян виходив у ринг у липні, коли переміг Хав’єра Фортуну в 6-му раунді.

I’ll be back Jan as well!! Stay Tuned 😎