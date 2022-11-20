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Раян Гарсія анонсував бій у січні

Сьогодні 18:50 263 0
Суперник поки невідомий
Раян Гарсія анонсував бій у січні
#Раян Гарсія

Джерело - Чемпіон.

Американський легковаговик Раян Гарсія (23-0, 19 КО) проведе наступний поєдинок у січні 2023 року.

Про це заявив сам боксер.

"Теж повернуся в січні. Лишайтеся на зв’язку", - написав Гарсія.

Суперник поки невідомий.

Раніше була інформація, що Раян Гарсія домовився про бій з Джервонтою Девісом (27-0, 25 КО) у 2023 році. Але Джервонта згодом оголосив, щоб 7 січня битиметься проти Ектора Луїса Гарсії (16-0, 10 KO).

Востаннє Раян виходив у ринг у липні, коли переміг Хав’єра Фортуну в 6-му раунді.

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