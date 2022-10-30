Атлас: Ломаченко діяв як чемпіон, коли це було найбільше потрібно

Джерело - Чемпіон.
Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) у бою з Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) показав свій чемпіонський клас.
Про це заявив колишній тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас.
"Іноді боксери виглядають старими у поєдинку, особливо коли напроти молодий та впевнений боєць. Але Ломаченко демонструє свій чемпіонський клас.
Чудовий, важкий та близький поєдинок. Ломаченко діяв як чемпіон, коли це було найбільше потрібно.
Досвід, тиск і робота всередині дозволили Ломаченку вирвати бій", - зазначив Атлас.
Terrific, tough close fight, Lomachenko behaved like a Champion when he most needed to vs. a young talented opponent. #LomaOrtiz— Teddy Atlas (@TeddyAtlasReal) October 30, 2022
Раніше Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса.