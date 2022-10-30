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Атлас: Ломаченко діяв як чемпіон, коли це було найбільше потрібно

Сьогодні 19:55 126 0
Фахівець поділився враженнями від бою
Атлас: Ломаченко діяв як чемпіон, коли це було найбільше потрібно
#Василь Ломаченко, #Джемейн Ортіс, #Ломаченко - Ортіс, #Тедді Атлас

Джерело - Чемпіон.

Український боксер Василь Ломаченко (17-2, 11 КО) у бою з Джемейном Ортісом (16-1-1, 8 КО) показав свій чемпіонський клас.

Про це заявив колишній тренер Олександра Гвоздика Тедді Атлас. 

"Іноді боксери виглядають старими у поєдинку, особливо коли напроти молодий та впевнений боєць. Але Ломаченко демонструє свій чемпіонський клас.

Чудовий, важкий та близький поєдинок. Ломаченко діяв як чемпіон, коли це було найбільше потрібно.

Досвід, тиск і робота всередині дозволили Ломаченку вирвати бій", - зазначив Атлас.

Раніше Ломаченко з великими труднощами переміг Ортіса.

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