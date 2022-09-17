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Альварес - Головкін: відео фінальної битви поглядів

Сьогодні 09:54 106 0
Боксери зустрілися перед виходом у ринг
Альварес - Головкін: відео фінальної битви поглядів
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

У ніч з 17 на 18 вересня абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес битиметься з володарем титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним.

Третій бій мексиканського та казахстанського боксерів відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США). На коні поєдинку стоятимуть чотири пояси Канело у другій середній вазі.

Напередодні бою Альварес та Головкін провели традиційну дуель поглядів. Боксери востаннє зустрілися перед боєм. Мексиканець і казахстанець поводилися гідно, не показуючи свої слабкості.

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