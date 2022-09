Альварес - Головкін: відео фінальної битви поглядів

У ніч з 17 на 18 вересня абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес битиметься з володарем титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадієм Головкіним.

Третій бій мексиканського та казахстанського боксерів відбудеться на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США). На коні поєдинку стоятимуть чотири пояси Канело у другій середній вазі.

Напередодні бою Альварес та Головкін провели традиційну дуель поглядів. Боксери востаннє зустрілися перед боєм. Мексиканець і казахстанець поводилися гідно, не показуючи свої слабкості.

THE FINAL FACE OFF 👀@Canelo 😤 @GGGBoxing



All the 168lbs Super-Middleweight World Titles go up in the air tomorrow night live on @DAZNBoxing PPV!#CaneloGGG3 pic.twitter.com/hycZNyTaZW