Белью: Усик - найкращий боєць у світі незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) - найкращий боксер у світі незалежно від вагової категорії.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью після бою-реваншу Усик - Джошуа.

Usyk has a serious set of whiskers on him that’s for sure! AJ was really good in patches tonight but this man Usyk is the best P4P fighter in the world right now! His skills are on another level they really are! Believe me only size will defeat the great man! #UsykJoshua2