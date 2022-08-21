Белью: Усик - найкращий боєць у світі незалежно від вагової категорії

Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) - найкращий боксер у світі незалежно від вагової категорії.

Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью після бою-реваншу Усик - Джошуа.

"В Усика серйозні вуса, це точно! Ей Джей був дійсно хороший у поєдинку сьогодні ввечері, але ця людина, Усик - найкращий P4P боєць у світі зараз! Його навички знаходяться на іншому рівні, це справді так! Повірте мені, тільки розмір може перемогти велику людину!", - написав Белью.