Белью: Усик - найкращий боєць у світі незалежно від вагової категорії

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон світу (IBF, WBA, WBO та IBO) в надважкій вазі, українець Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) - найкращий боксер у світі незалежно від вагової категорії.
Про це заявив колишній чемпіон світу Тоні Белью після бою-реваншу Усик - Джошуа.
"В Усика серйозні вуса, це точно! Ей Джей був дійсно хороший у поєдинку сьогодні ввечері, але ця людина, Усик - найкращий P4P боєць у світі зараз! Його навички знаходяться на іншому рівні, це справді так! Повірте мені, тільки розмір може перемогти велику людину!", - написав Белью.
Usyk has a serious set of whiskers on him that’s for sure! AJ was really good in patches tonight but this man Usyk is the best P4P fighter in the world right now! His skills are on another level they really are! Believe me only size will defeat the great man! #UsykJoshua2— Tony Bellew (@TonyBellew) August 20, 2022