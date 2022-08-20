Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком

Джерело - tribuna.com.
20 серпня відбудеться бій чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це повідомляє Daily Star.
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За реванш Джошуа отримає 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV).
Раніше повідомлялося, що гонорарний фонд поєдинку буде розподілено порівну.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.