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Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком

Сьогодні 17:22 23165 2
Визначився гонорар Ентоні Джошуа за реванш з Олександром Усиком
Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

20 серпня відбудеться бій чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомляє Daily Star.

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За реванш Джошуа отримає 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV).

Раніше повідомлялося, що гонорарний фонд поєдинку буде розподілено порівну.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія). Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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