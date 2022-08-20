Став відомий гонорар Джошуа за реванш з Усиком

Визначився гонорар Ентоні Джошуа за реванш з Олександром Усиком

20 серпня відбудеться бій чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) та колишнього чемпіона світу Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це повідомляє Daily Star.

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За реванш Джошуа отримає 40 млн доларів гарантованого гонорару. Крім цього, британець отримає відсотки від продажу платних трансляцій (PPV).

Раніше повідомлялося, що гонорарний фонд поєдинку буде розподілено порівну.

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