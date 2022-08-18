Джошуа: Мені потрібно виграти реванш в Усика

Джерело - isport.ua.
Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не може собі дозволити програти другий бій Олександру Усику (19-0, 13 КО).
Про це розповів сам британський боксер.
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"Все дуже просто – це бій, який потрібно виграти. Мені подобається тиск. Це було важко (говорячи про підготовку). Тепер потрібно просто виконати свою роботу: довіряти інстинктам, залишатися зосередженим, виконувати роботу і, дай Бог, перемогти.
Уся справа в змаганнях. У мене є цілі, яких я хочу досягти на ринзі тієї ночі. Це змагання з самим собою. Так, пояси щось означають, але вони лише є кінцем мети. Я не збираюся пропускати сам процес - я маю на ньому сконцентруватися", - відзначив Джошуа.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.