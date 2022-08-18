Джошуа: Мені потрібно виграти реванш в Усика

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не може собі дозволити програти другий бій Олександру Усику (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

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"Все дуже просто – це бій, який потрібно виграти. Мені подобається тиск. Це було важко (говорячи про підготовку). Тепер потрібно просто виконати свою роботу: довіряти інстинктам, залишатися зосередженим, виконувати роботу і, дай Бог, перемогти.

Уся справа в змаганнях. У мене є цілі, яких я хочу досягти на ринзі тієї ночі. Це змагання з самим собою. Так, пояси щось означають, але вони лише є кінцем мети. Я не збираюся пропускати сам процес - я маю на ньому сконцентруватися", - відзначив Джошуа.