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Джошуа: Мені потрібно виграти реванш в Усика

Сьогодні 15:10 368 0
Джошу прокоментував реванш з Усиком
Джошуа: Мені потрібно виграти реванш в Усика
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - isport.ua.

Ексчемпіон світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) не може собі дозволити програти другий бій Олександру Усику (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам британський боксер.

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"Все дуже просто – це бій, який потрібно виграти. Мені подобається тиск. Це було важко (говорячи про підготовку). Тепер потрібно просто виконати свою роботу: довіряти інстинктам, залишатися зосередженим, виконувати роботу і, дай Бог, перемогти.

Уся справа в змаганнях. У мене є цілі, яких я хочу досягти на ринзі тієї ночі. Це змагання з самим собою. Так, пояси щось означають, але вони лише є кінцем мети. Я не збираюся пропускати сам процес - я маю на ньому сконцентруватися", - відзначив Джошуа.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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