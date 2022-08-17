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Редкач: Усик - клоун чистої води

Сьогодні 22:55 107 0
Редкач прокоментував образ Усика
Редкач: Усик - клоун чистої води
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Іван Редкач

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) відреагував на появу чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) на пресконференції в образі козака.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

Актуально: Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа

"Клоун чистої води.

Я не хейтер його, я не люблю п******в", - написав Редкач.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
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