Редкач: Усик - клоун чистої води

Редкач прокоментував образ Усика

Джерело - Чемпіон.

Український напівсередньоваговик Іван Редкач (23-6-1, 18 КО) відреагував на появу чемпіона WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександра Усика (19-0, 13 КО) на пресконференції в образі козака.

Про це розповів сам боксер у Twitter.

Актуально: Усик у козацькому костюмі заспівав гімн Січових Стрільців на дуелі поглядів із Джошуа

"Клоун чистої води. Я не хейтер його, я не люблю п******в", - написав Редкач.

Факти про бій