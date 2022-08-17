Усик: Це буде не новий бій з Джошуа, а продовження старого

Джерело - isport.ua.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Про це розповів сам український боксер.
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"Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.
Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.
Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе. Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.