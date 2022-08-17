Усик: Це буде не новий бій з Джошуа, а продовження старого

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) готовий до реваншу з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Про це розповів сам український боксер.

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"Я чудово розумію, що до другого бою ми одне одного добре знаємо. Ентоні переглянув та вивчив наш перший поєдинок. Але мені здається, що це не буде новий бій, а продовження старого. 14-й, 15-й, 16-й раунд, хто знає.

Ми мали достатньо часу, щоб вивчити один одного. У суботу буде добрий бій.

Ми народжені, щоб боротися за життя, пояси, за все. Той, хто не робить цього всього – не живе. Все наше життя – це змагання: за щось чи за когось. Ось ми й змагаємось", - заявив Усик.