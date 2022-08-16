Джошуа: Я хочу розбити Усика

Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) оцінив майбутній реванш проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Мені байдуже, наскільки він добрий — мій дух суперництва подолає всі перешкоди.

У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз.

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Я був любителем протягом трьох з половиною років, і багато зробив за цей час.

Тепер я маю проявити агресію і цього не можна заперечувати. Коли ви отримуєте більше досвіду, намагаєтеся розвиватися, як різнобічний боєць.

Насправді цей агресивний боєць нікуди не подівся. Він завжди був поряд.

Під час цього тренувального табору я не намагався відкрити новий шлях, завжди був таким бійцем.

Останнім часом я більше зосереджувався на різних речах. На тому, щоб мати найкращий джеб. Атакувати та не пропускати удари.

Зараз же, я маю сконцентруватися на цьому дусі змагання. Мені байдуже, якими якостями володіє мій суперник.

Який у нього джеб чи що він уміє? Мій дух змагання подолає всі перешкоди", - сказав Джошуа.