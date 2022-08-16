Джошуа: Я хочу розбити Усика

Джерело - tribuna.com.
Колишній чемпіон у надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) оцінив майбутній реванш проти володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (19-0, 13 КО).
Про це розповів сам боксер.
"Мені байдуже, наскільки він добрий — мій дух суперництва подолає всі перешкоди.
У першому бою я хотів перебоксувати Усика, а наступної суботи я хочу розбити його. Це моє мислення зараз.
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Я був любителем протягом трьох з половиною років, і багато зробив за цей час.
Тепер я маю проявити агресію і цього не можна заперечувати. Коли ви отримуєте більше досвіду, намагаєтеся розвиватися, як різнобічний боєць.
Насправді цей агресивний боєць нікуди не подівся. Він завжди був поряд.
Під час цього тренувального табору я не намагався відкрити новий шлях, завжди був таким бійцем.
Останнім часом я більше зосереджувався на різних речах. На тому, щоб мати найкращий джеб. Атакувати та не пропускати удари.
Зараз же, я маю сконцентруватися на цьому дусі змагання. Мені байдуже, якими якостями володіє мій суперник.
Який у нього джеб чи що він уміє? Мій дух змагання подолає всі перешкоди", - сказав Джошуа.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.