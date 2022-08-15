Бій Усик - Джошуа не покажуть в YouTube, як анонсувалося раніше

Джерело - Чемпіон.

Прямої трансляції бою за звання абсолютного чемпіону світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа не буде в YouTube, як було оголошено раніше.

Натомість, безкоштовна трансляція буде на сайті партнера українського боксера - Parimatch і в мобільному додатку компанії. Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Також пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно для підписників тарифів Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного.

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