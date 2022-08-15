Головне
Setanta Sports - єдиний транслятор УПЛ сезону 2022/2023
Сьогодні 11:40 869
Збірна України з артистичного плавання завоювала восьме золото на ЧЄ-2022
Сьогодні 17:15 48
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України
Сьогодні 15:36 23873
Збірна України здобула срібло командної першості на Чемпіонаті Європи
Сьогодні 15:23 267
Усик: Джошуа – сильний хлопець, але у мене є свої секрети
Сьогодні 13:52 337
Призначено арбітрів на матч Динамо - Бенфіка
Сьогодні 13:48 569
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10
Сьогодні 11:33 235004
Українці у складі Team Spirit виграли мейджор з Dota 2
Сьогодні 09:46 258 2
Чемпіонат Європи з легкої атлетики 2022 : календар, розклад, результати
Сьогодні 09:43 2199
Розклад виступів українців на чемпіонаті Європи з літніх видів спорту 15 серпня
Сьогодні 01:03 501
Прямі трансляції

Бій Усик - Джошуа не покажуть в YouTube, як анонсувалося раніше

Сьогодні 16:36 470 0
Бій Усик - Джошуа не покажуть в YouTube, як анонсувалося раніше
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Чемпіон.

Прямої трансляції бою за звання абсолютного чемпіону світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа не буде в YouTube, як було оголошено раніше.

Натомість, безкоштовна трансляція буде на сайті партнера українського боксера - Parimatch і в мобільному додатку компанії. Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Також пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно для підписників тарифів Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного.

Факти про бій

  • Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
  • На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
  • Контракт на бій було підписано19 червня;
  • Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
  • Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
  • Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
  • Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
  • Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.
Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України Рейтинг ATP: Крутих став першою ракеткою України 23873
Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана Каладзе - зрадник Грузії і України: грузинський Воїн жорстко пройшовся по легенді Динамо та Мілана 13239
Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз Тріумфаторки Пекіну-2008 - Харлан, Пундик, Хомрова та Жовнір: де вони зараз 3895
Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція Динамо - Бенфіка: онлайн-трансляція 5570
Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Джошуа II: усе про бій за звання абсолютного чемпіона світу 6128
Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 Рейтинг WTA: Халеп повернулася в ТОП-10 235004
Рекомендуємо
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 12993
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 82718
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 29096
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 26905
Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО Запальний танок українських волейболісток під час гри зібрав більше 30 млн переглядів. ВІДЕО 184737
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 5625 1