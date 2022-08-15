Бій Усик - Джошуа не покажуть в YouTube, як анонсувалося раніше

Джерело - Чемпіон.
Прямої трансляції бою за звання абсолютного чемпіону світу в надважкій вазі між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа не буде в YouTube, як було оголошено раніше.
Натомість, безкоштовна трансляція буде на сайті партнера українського боксера - Parimatch і в мобільному додатку компанії. Протягом усієї трансляції вечора буде відкрито збір коштів на потреби ЗСУ. Також пряма трансляція поєдинку в Україні відбудеться на медіасервісі Megogo безкоштовно для підписників тарифів Оптимальний і Максимальний (детальніше - ТУТ) у розділі Спорт, на інтерактивному каналі MEGOGO Гонг, на регіональних каналах Суспільного.
Факти про бій
- Поєдинок відбудеться в ніч із 20 на 21 серпня в Джидді (Саудівська Аравія) на арені Jeddah Super Dome. Початок о 01:00 за київським часом;
- На кону стоятимуть чемпіонські пояси IBF, WBA, WBO, IBO та вакантний титул The Ring;
- Контракт на бій було підписано19 червня;
- Гонорари між боксерами будуть розподілені порівну - призовий фонд біля $40 млн;
- Букмекери віддають відчутну перевагу на перемогу укранцеві;
- Організатори реваншу сподіваються продати не менше 700 тис платних підписок на пряму трансляцію поєдинку за сервісом pay-per-view (плати і дивись). Вартість підписки в Британії - £16.95;
- Найдорожчий квиток на арену коштує - $5900, найдешевший - $250;
- Усик за власний кошт викупив права на субліцензію трансляції, щоб якомога більше українців мали змогу переглянути чемпіонський поєдинок;
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах.