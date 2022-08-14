Джошуа оцінив свій виступ у першому бою з Усиком

Суперважковаговик Ентоні Джошуа після поразки у першому поєдинку з українцем Олександром Усиком відчуває жахливі відчуття.

Про це заявив британський боксер.

"Те, як я бився з ним у Лондоні, було безумством. Зараз я мушу якнайкраще використовувати свій зріст, вагу і силу. Було кошмаром сидіти з цією поразкою протягом одинадцяти місяців.

Ми шукали підходящі дати для Усика. Я хотів, щоб він був готовим до бою, і щоб це не було схоже на те, що ми нав'язуємо свої умови. Я не хотів наполягати на даті, яка була вигідна нам. Олександр хотів захистити свої пояси я хотів, щоб ми працювали разом. Таким чином, ми виявили співчуття до нього та його країни. Я відчуваю, що це спрацювало добре для всіх у довгостроковій перспективі", - зазначив Джошуа.