Джошуа оцінив свій виступ у першому бою з Усиком

Джерело - Daily Mail.
Суперважковаговик Ентоні Джошуа після поразки у першому поєдинку з українцем Олександром Усиком відчуває жахливі відчуття.
Про це заявив британський боксер.
"Те, як я бився з ним у Лондоні, було безумством. Зараз я мушу якнайкраще використовувати свій зріст, вагу і силу. Було кошмаром сидіти з цією поразкою протягом одинадцяти місяців.
Ми шукали підходящі дати для Усика. Я хотів, щоб він був готовим до бою, і щоб це не було схоже на те, що ми нав'язуємо свої умови. Я не хотів наполягати на даті, яка була вигідна нам. Олександр хотів захистити свої пояси я хотів, щоб ми працювали разом. Таким чином, ми виявили співчуття до нього та його країни. Я відчуваю, що це спрацювало добре для всіх у довгостроковій перспективі", - зазначив Джошуа.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.