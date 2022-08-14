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Джошуа оцінив свій виступ у першому бою з Усиком

Вчора 22:41 171 0
Британець висловився про підготовку до другого поєдинку
Джошуа оцінив свій виступ у першому бою з Усиком
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - Daily Mail.

Суперважковаговик Ентоні Джошуа після поразки у першому поєдинку з українцем Олександром Усиком відчуває жахливі відчуття.

Про це заявив британський боксер.

"Те, як я бився з ним у Лондоні, було безумством. Зараз я мушу якнайкраще використовувати свій зріст, вагу і силу. Було кошмаром сидіти з цією поразкою протягом одинадцяти місяців.

Ми шукали підходящі дати для Усика. Я хотів, щоб він був готовим до бою, і щоб це не було схоже на те, що ми нав'язуємо свої умови. Я не хотів наполягати на даті, яка була вигідна нам. Олександр хотів захистити свої пояси я хотів, щоб ми працювали разом. Таким чином, ми виявили співчуття до нього та його країни. Я відчуваю, що це спрацювало добре для всіх у довгостроковій перспективі", - зазначив Джошуа.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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