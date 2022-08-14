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Джойс: Усик ухиляється від ударів у стилі Майка Тайсона

Вчора 21:26 206 0
Джойс: Усик ухиляється від ударів у стилі Майка Тайсона
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Джо Джойс, #Усик - Джошуа II

Джерело - SecondsOut.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) у бою з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде досить небезпечним.

Про це заявив британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс (13-0, 12 КО).

"Якщо поглянути на Усика зараз, він виглядає небезпечним. Він набрав масу і ухиляється від ударів у стилі Майка Тайсона. Олександр покращив свою гру.

Звичайно, Джошуа теж підвищив свій рівень, тож я думаю, що це буде вогненний бій. Не можу дочекатися його, щоб побачити результат. Я подивлюся двобій по телевізору.

Здається, що Усик у вогні, і він уже перемагав Джошуа. Так що все виглядає не дуже добре для Ентоні, але він має шанс панчера.

Погляньмо, над чим він працював зі своєю новою командою і що змінив. Якщо він вийде агресивнішим, то це буде вогняний поєдинок", - сказав Джойс.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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