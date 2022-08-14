Джерело - SecondsOut.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) у бою з ексчемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) буде досить небезпечним.
Про це заявив британський боксер суперважкої ваги Джо Джойс (13-0, 12 КО).
"Якщо поглянути на Усика зараз, він виглядає небезпечним. Він набрав масу і ухиляється від ударів у стилі Майка Тайсона. Олександр покращив свою гру.
Звичайно, Джошуа теж підвищив свій рівень, тож я думаю, що це буде вогненний бій. Не можу дочекатися його, щоб побачити результат. Я подивлюся двобій по телевізору.
Здається, що Усик у вогні, і він уже перемагав Джошуа. Так що все виглядає не дуже добре для Ентоні, але він має шанс панчера.
Погляньмо, над чим він працював зі своєю новою командою і що змінив. Якщо він вийде агресивнішим, то це буде вогняний поєдинок", - сказав Джойс.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.