Джерело - Sportskeeda.
Очільник Top Rank Боб Арум у майбутньому реванші між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) віддає перевагу українцю.
Про це заявив сам промоутер.
"Я думаю, що Усик переможе. Роберт Гарсія - чудовий тренер, але кого з надважковаговиків він тренував?
Я просто вважаю, що Усик кращий боєць. Якби я робив ставку на цей поєдинок, то поставив би на Олександра", - сказав Арум.
Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.
Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.
- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.