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Арум: Усик переможе Джошуа

Сьогодні 17:41 386 0
Промоутер - про свої очікування від бою
Арум: Усик переможе Джошуа
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Боб Арум, #Усик - Джошуа II

Джерело - Sportskeeda.

Очільник Top Rank Боб Арум у майбутньому реванші між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) віддає перевагу українцю.

Про це заявив сам промоутер.

"Я думаю, що Усик переможе. Роберт Гарсія - чудовий тренер, але кого з надважковаговиків він тренував?

Я просто вважаю, що Усик кращий боєць. Якби я робив ставку на цей поєдинок, то поставив би на Олександра", - сказав Арум.

Усе найцікавіше про поєдинок Усик - Джошуа - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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