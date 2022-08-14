Очільник Top Rank Боб Арум у майбутньому реванші між чемпіоном WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександром Усиком (19-0, 13 КО) і колишнім чемпіоном Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) віддає перевагу українцю.

Про це заявив сам промоутер.

"Я думаю, що Усик переможе. Роберт Гарсія - чудовий тренер, але кого з надважковаговиків він тренував?

Я просто вважаю, що Усик кращий боєць. Якби я робив ставку на цей поєдинок, то поставив би на Олександра", - сказав Арум.