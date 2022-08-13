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Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа

Сьогодні 09:27 1105 0
Тайсон поділився думкою про реванш
Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа
Фото - gettyimages
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Майк Тайсон, #Усик - Джошуа II

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) виявився занадто швидким для Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у першому бої.

Про це розповів колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон.

"Буде складно перемогти Усика, тому що він швидкий і пробиває джеб. Джошуа необхідно навчитися йти від його джеба.

Це єдине, з чим не міг впоратися Ентоні. Він не міг упоратися з джебом Усика і його рухливістю. Усик виявився занадто швидким для Джошуа.

Джошуа потрібно чинити на нього багато тиску, пресингувати його цілий вечір. Ентоні – потужний панчер, але проти такого хлопця тобі необхідно бути активним. 

Усик багато рухається, у нього поставлений джеб. Цей хлопець дуже розумний", – сказав Тайсон.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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