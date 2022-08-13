Тайсон: Усик виявився занадто швидким для Джошуа

Тайсон поділився думкою про реванш

Чемпіон світу за версіями IBF, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі, українець Олександр Усик (19-0-0, 13 КО) виявився занадто швидким для Ентоні Джошуа (24-2-0, 22 КО) у першому бої.

Про це розповів колишній чемпіон світу в надважкій вазі Майк Тайсон.

"Буде складно перемогти Усика, тому що він швидкий і пробиває джеб. Джошуа необхідно навчитися йти від його джеба. Це єдине, з чим не міг впоратися Ентоні. Він не міг упоратися з джебом Усика і його рухливістю. Усик виявився занадто швидким для Джошуа. Джошуа потрібно чинити на нього багато тиску, пресингувати його цілий вечір. Ентоні – потужний панчер, але проти такого хлопця тобі необхідно бути активним. Усик багато рухається, у нього поставлений джеб. Цей хлопець дуже розумний", – сказав Тайсон.

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