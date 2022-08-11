Красюк: Від Усика ніхто ніколи не дізнається, скільки він допоміг Україні

Чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) чимало допомагає Україні.

Про це промоутер Олександр Красюк.

"Щодо того, чи збере достатньо коштів Олександр Усик для України, то він вже багато чого зробив. На жаль, я не можу про це говорити, оскільки він це має робити.

Але він ніколи нікому про це не скаже. Тому я мовою Езопа спробую пояснити, що мається на увазі.

Усик заснував фонд, який активно працює та допомагає безпосередньо Україні та всім тим, хто потребує допомоги. Ще до заснування фонду власними коштами стільки всього було зроблено, але від Усика про це ніхто ніколи не дізнається.

Протягом поєдинку всі кошти наших партнерів і спонсорів, яких ми збираємо, і, які будуть виступати партнерами цієї трансляції на всіх платформах, йдуть до фонду Усика.

Всі кошти йдуть на благодійність. Також протягом всієї трансляції буде застосовано QR-код - всі глядачі матимуть змогу зробити свій внесок у допомогу.

Просто, просканувавши QR-код, перейшовши на сторінку фонду, зробити свій внесок - хто скільки може

Лише Бог знає, скільки ми зберемо коштів. Але однозначно можу сказати, що це потужний проєкт.

Це не просто спорт і не просто трансляція. Це ініціатива чемпіона допомогти своїй країні, своїй Батьківщині", - сказав Красюк.