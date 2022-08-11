Усик: Для мене немає різниці, де я боксую

Чемпіону WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) буде комфортно проводити перший поєдинок на Близькому Сході.

Про це заявив сам боксер.

"Мені комфортно боксувати перед новою аудиторією та в нових місцях. Я виходжу і роблю свою роботу. Я багато працюю в тренажерному залі, і я неодноразово вперше боксував у новому місці.

Для мене немає різниці, де я боксую, вперше чи вдруге в тому чи іншому місці. Мені подобається боксувати в нових місцях", - сказав Усик.