Усик: Для мене немає різниці, де я боксую

Джерело - parimatch.co.uk.
Чемпіону WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО) буде комфортно проводити перший поєдинок на Близькому Сході.
Про це заявив сам боксер.
"Мені комфортно боксувати перед новою аудиторією та в нових місцях. Я виходжу і роблю свою роботу. Я багато працюю в тренажерному залі, і я неодноразово вперше боксував у новому місці.
Для мене немає різниці, де я боксую, вперше чи вдруге в тому чи іншому місці. Мені подобається боксувати в нових місцях", - сказав Усик.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.