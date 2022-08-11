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Усик: Для мене немає різниці, де я боксую

Сьогодні 20:39 110 0
Усик: Для мене немає різниці, де я боксую
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - parimatch.co.uk.

Чемпіону WBA, WBO та IBF у суперважкій вазі Олександру Усику (19-0, 13 КО)  буде комфортно проводити перший поєдинок на Близькому Сході.

Про це заявив сам боксер.

"Мені комфортно боксувати перед новою аудиторією та в нових місцях. Я виходжу і роблю свою роботу. Я багато працюю в тренажерному залі, і я неодноразово вперше боксував у новому місці.

Для мене немає різниці, де я боксую, вперше чи вдруге в тому чи іншому місці. Мені подобається боксувати в нових місцях", - сказав Усик.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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