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Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі

Сьогодні 17:39 408 0
Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі
#Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - parimatch.co.uk.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) перемогу на Олімпіаді вважає своїм найголовнішим досягненням.

Про це заявив сам боксер.

"Я вважаю олімпійське золото у любителях найбільшим досягненням у моїй кар’єрі.

Зараз для мене немає нічого вищого, включаючи мої титули в першій важкій і надважкій вазі.

Можливо, якщо я об’єднаю всі титули в надважкому дивізіоні і отримаю всі чотири пояси, то замислюсь над тим, що важливіше: золото Олімпіади чи чотири пояси в хевівейті, - сказав Усик.

Усик здобув золото Олімпіади у 2012 році.

Усе найцікавіше про поєдинок - анонс, прев'ю, статистику, ставки букмекері читайте ТУТ.

Наш сайт проведе текстовий онлайн бою. Детільніше про пряму трансляцію поєдинку ТУТ.

  • Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
  • Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
  • Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
  • Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
  • Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.
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