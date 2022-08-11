Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) перемогу на Олімпіаді вважає своїм найголовнішим досягненням.

Про це заявив сам боксер.

"Я вважаю олімпійське золото у любителях найбільшим досягненням у моїй кар’єрі.

Зараз для мене немає нічого вищого, включаючи мої титули в першій важкій і надважкій вазі.

Можливо, якщо я об’єднаю всі титули в надважкому дивізіоні і отримаю всі чотири пояси, то замислюсь над тим, що важливіше: золото Олімпіади чи чотири пояси в хевівейті, - сказав Усик.