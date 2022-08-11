Усик назвав найбільше досягнення у своїй кар’єрі

Джерело - parimatch.co.uk.
Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) перемогу на Олімпіаді вважає своїм найголовнішим досягненням.
Про це заявив сам боксер.
"Я вважаю олімпійське золото у любителях найбільшим досягненням у моїй кар’єрі.
Зараз для мене немає нічого вищого, включаючи мої титули в першій важкій і надважкій вазі.
Можливо, якщо я об’єднаю всі титули в надважкому дивізіоні і отримаю всі чотири пояси, то замислюсь над тим, що важливіше: золото Олімпіади чи чотири пояси в хевівейті, - сказав Усик.
Усик здобув золото Олімпіади у 2012 році.
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- Перший поєдинок відбувся 25 вересня 2021 року на стадіоні Тоттенгем Хотспур у Лондоні;
- Український андердог декласував чинного чемпіона світу за одностайним рішенням суддів - Джошуа переміг лише в 4 раундах;
- Трансляцію на поєдинок придбали 700 тисяч платних підписників;
- Гонорар було розподілено в співвідношенні 80/20 на користь тодішнього чемпіона світу. Усик орієнтовно заробив 2 млн фунтів (до cплати податків);
- Українець повторив досягнення Евандера Холліфілда - став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті та хевівейті.